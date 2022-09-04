«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

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المناطق_متابعات

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية :

اخصائي تسويق إلكتروني اخصائي تسويق إلكتروني مترجم إداري اخصائي تسويق إلكتروني مساعد اداري أخصائي إدارة قواعد بيانات أخصائي مراقبة موارد بشرية مدير عمليات موارد بشرية اخصائي تسويق. مدخل بيانات. مندوب مبيعات. بائع هاتفي. مدقق تذاكر. مترجم إداري. أخصائي توظيف. أخصائي خدمة عملاء. وغيرها

طريقة التقديم:

وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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Source almnatiq

