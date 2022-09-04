في مباراة مثيرة.. ميلان يهزم إنتر بثلاثية بـ “ديربي الغضب” (صور)

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حقق فريق ميلان على نظيره إنتر، مساء السبت، بنتيجة 3 / 2 ، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل إنتر الهدف الأول عن طريق مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل رافائيل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 28.
وأضاف أوليفير جيرو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 54، قبل أن يعود لياو ويسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 60.
ونجح إدين دزيكو في تسجيل الهدف الثاني لانتر في الدقيقة 67.
وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند تسع نقاط في المركز الخامس.
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Source akhbaar24
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