لأول مرة سوق إلكترونية للملكية الفكرية - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بصدد الاستعانة بشركة متخصصة لتطوير دراسة حالة وهيكلة وإنشاء منصة سوق للملكية الفكرية تمكن أصحاب مصنفات الملكيات الفكرية من بيع وشراء وترخيص مصنفات الملكية الفكرية وتمكين ترخيصها.

وتشمل أنواع حقوق الملكية الفكرية، براءات الاختراع، وحق المؤلف، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والدارات المتكاملة «دائرة إلكترونية مبتكرة مصغرة ومصممة بغرض تأدية وظيفة إلكترونية دقيقة».

ما الملكية الفكرية؟

هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

أنواع حقوق الملكية الفكرية

1-براءات الاختراع

البراءة حق استئثاري يمنح نظير اختراع. وبشكل عام، تكفل البراءة لمالكها حق البت في طريقة– أو إمكانية– استخدام الغير للاختراع. ومقابل ذلك الحق، يتيح مالك البراءة للجمهور المعلومات التقنية الخاصة بالاختراع في وثيقة البراءة المنشورة.

2- حق المؤلف

حقوق المؤلف هي أحد المجالات الإبداعية في الملكية الفكرية، وهو ما يمنح للمؤلف أو المبدع الحق في استعمال واستغلال العمل ومنع الغير من استعمال والانتفاع دون موافقته.

3-النماذج الصناعية

النموذج الصناعي يشمل الإبداعات المبتكرة التي تتشكل في المظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة ما. ومن الممكن أن يتألف التصميم من عناصر مجسمة، مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.

4-الاصناف النباتية

هي المجموعة النباتية التي تنتمي إلى مصنف نباتي واحد، وتصنف أنها من أدنى الدرجات المعروفة، التي تحدد من خلال التعبير عن السمات والخصائص التي تنتج عن تركيب وراثي واحد، أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، كما يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية من خلال التعبير عن الخصائص المذكورة، واعتبارها وحدة خاصة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر مع الحفاظ على خصائصها دون تغيير.

5- الدارات المتكاملة

الدارة المتكاملة هي دائرة إلكترونية مبتكرة مصغرة ومصممة بغرض تأدية وظيفة إلكترونية دقيقة. تستعمل بشكل عام في الأجهزة الإلكترونية، وتشكل فيها العناصر– أحدها نشطاً على الأقل– والوصلات أو بعضها شكلاً متكاملاً في قطعة مترابطة من المادة. تصمم تلك العناصر معاً وفق ترتيب ثلاثي الأبعاد لأغراض التصنيع.