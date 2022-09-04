شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الجمهور يصنع الحدث في افتتاح الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صنع الجهور الحدث في إنطلاقة الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي للموسم الكروي الجديد 2022-2023 الأمر الذي جعل لقب نجم الجولة يذهب إلى الجماهير التي تواجدت في المدرجات.

جماهير الدوري الاماراتي تصنع الحدث بالجولة الاولى

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بطولة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين قد إنطلقت فعالياتها يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر بمواجهتين الأولى جمعت بين أتحاد كباء ضد البطائح والمواجهة الثانية لعب فيها العين صاحب اللقب ضد عجمان.

ومنذ المباراة الأولى بدا واضحًا حالة الإقبال على الملاعب بواسطة عدد كبير من الجماهير التي أبدت تشوقها من أجل عودة المنافسات بعد غياب طويل خاصةً أن لقاءات الجولة الأولى شهدت الكثير من اللوحات الفنية المميزة التي تم رسمها بواسطة جماهير الفرق المختلفة.

كل هذه الأمور جعلت الحساب الرسمي لرابطة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين ينشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها: "المدرجات" تخطف "النجومية" في "ضربة البداية".