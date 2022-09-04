شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة.. طرح تذاكر المباراة القادمة والراقي يواصل استعداداته لموقعة الخلود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل لاعبو أهلي جدة السعودي الاستعدادات الخاصة بمباراة الفريق القادمة، المقرر أن تقام أمام الخلود مساء الغد الإثنين الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري،.ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" آخر أخبار نادي أهلي جدة، وذلك يأتي كالآتي..

تدريبات مكثفة من لاعبي أهلي جدة استعدادًا لملاقاة الخلود

يكثف لاعبة الراقي استعداداتهم خلال الفترة الجارية، وذلك من أجل مواجهة الخلود في المباراة المقرر أن تقام مساء الغد الإثنين.

ونقدم لكم فيما يلي موعد مباراة الأهلي والخلود في الدوري السعودي بالدرجة الأولى، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو 2022/2023

يقع الخلود ضيفًا على كتيبة الراقي مساء الغد الإثنين، في الساعة السابعة والنصف وخمسة بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود الإثنين في الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الأهلي والخلود في دوري يلو بالجولة الثالثة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الخلود غدا الإثنين في دوري يلو 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الراقي إلى مجريات اللقاء القادم أمام الخلود بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمي: ياسر المسليم.

وفي خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزيبدي.

خط الوسط: فرانك كوم، محمد المجحد، عبدالله المقرن.

خط الهجوم: هيثم عسيري، يوسف العبيدلي، المؤشر.

إداري الأهلي يُزينوا تدريبات الراقي

حضر العديد من إداري النادي الأهلي السعودي تدريبا الفريق أمس السبت، لمتابعة كافة مجريات الحصة التدريبية للاعبي الراقي.

طرح تذاكر مواجهة الأهلي والخلود

طرحت تذاكر ‎الأهلي والخلود، وذلك وفقًا للبيان الذي نشره النادي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء كالآتي..

"طرح تذاكر مواجهة ‎#الأهلي_الخلود والتي ستقام عند الساعة ٨:٣٥ من مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عبر منصة مكاني".

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب دوري يلو

يقع الأهلي في المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة، وجاء ذلك بعدما تعادل أمام القيصومة في الجولة الأولى بواقع هدف لكل فريق.

وحلت خسارة مُهينة على كتيبة الراقي أمام الأخدود بثنائية نظيفة في منافسات الجولة الثانية من دوري يلو 2022/2023.