اعتقال أميركي حلق بطائرة وهدد بتحطيمها في متجر «وولمارت»

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬مسيسيبي‭ ‬الأميركية،‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬سرق‭ ‬طائرة‭ ‬وحلق‭ ‬بها،‭ ‬مهددا‭ ‬بصدمها‭ ‬بأحد‭ ‬محلات‭ ‬وولمارت‭ ‬الكبيرة،‭ ‬يواجه‭ ‬الآن‭ ‬اتهامات‭ ‬بالسرقة‭ ‬وإطلاق‭ ‬تهديدات‭ ‬إرهابية‭.‬

وكالة‭ ‬أسوشيتد‭ ‬برس،‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬جون‭ ‬كواكا،‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬توبيلو،‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الحادث،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬كوري‭ ‬واين‭ ‬باترسون،‭ ‬سرق‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬بيتشكرافت‭ ‬كينغ‭ ‬إير‮»‬‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬توبيلو‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وأقلع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬السبت،‭ ‬واتصل‭ ‬برقم‭ ‬911‭ ‬مهددا‭ ‬بتحطيمها‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬باترسون‭ ‬رخصة‭ ‬طيران‭ ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬بضع‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬إقلاع‭ ‬الطائرات،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬توبيلو‭ ‬لتزويد‭ ‬الطائرات‭ ‬بالوقود،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬له‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭.‬

وتحدث‭ ‬المفاوضون‭ ‬إلى‭ ‬باترسون‭ ‬وأقنعوه‭ ‬بعدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬التهديد‭ ‬والهبوط‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لدى‭ ‬باترسون‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬الهبوط،‭ ‬لذلك‭ ‬حاول‭ ‬طيار‭ ‬آخر‭ ‬مساعدته‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬لتهبط‭ ‬الطائرة‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬توبيلو،‭ ‬تود‭ ‬جوردان،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬باترسون‭ ‬‮«‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ينوي‭ ‬إيذاء‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬الآخرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬التهديد‭ ‬الأولي‭. ‬

وكتب‭ ‬كوري‭ ‬واين‭ ‬باترسون،‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬فيسبوك،‭ ‬رسالة‭ ‬وداع‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحا،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬أعتذر‭ ‬للجميع،‭ ‬لم‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬إيذاء‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬والدي‭ ‬وأختي،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬غلطتكما،‭ ‬وداعا‭ ‬‮«‬‭.‬

تعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وصف‭ ‬مايكل‭ ‬كاندرز،‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬فارمينجديل‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬الحادث‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬للاستيقاظ‮»‬‭ ‬لمطارات‭ ‬الطيران‭ ‬العامة‭ ‬وموظفيها‭.‬