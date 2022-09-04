الفتح يستضيف الهلال غداً في افتتاح الجولة الـ 3 لدوري روشن السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 3 لدوري روشن السعودي لكرة القدم، بإقامة مواجهة تجمع الفتح وضيفه الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء عند الساعة 6:35.

ويدخل الفتح اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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