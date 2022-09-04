تفاصيل الإطاحة بخلية حوثية متخصصة في زراعة الألغام والمتفجرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

في ضربة جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تمكنت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية اليوم (السبت)، من الإطاحة بخلية إرهابية حوثية متخصصة في زراعة الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد كشفت مصادر أمنية، التفاصيل الكاملة عن الخلية والتي نبرزها في النقاط التالية:

1- الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات اجتماعية ووطنية ومواطنين، وإقلاق الأمن والسكينة العامة.

2- الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي نفذت عملية نوعية قادت لإسقاط الخلية الحوثية الإرهابية.

3- عقب استهداف سيارة مواطن، نُفذت عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة للمتورطين، وقادت المعلومات لمداهمة منزل عنصري الخلية: (محمد علي جرادي، ونادر ثابت الحبشي).

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4- بعد إلقاء القبض عليهما أقرا بقيامهما بزراعة عبوة ناسفة ضوئية بتاريخ 6 أغسطس 2022 استهدفت سيارة مدنية، وأدت إلى مقتل المواطن سالم علي الحيدري من أهالي الهاملي.

5- الخلية يديرها الحوثي علي سعيد سالم فارس، والإرهابي الحوثي آدم سيف صالح جرادي.

6- عنصري الخلية أدليا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهما وتجنيدهما والتدريبات التي تلقياها على يد حوثيين في زراعة وتفجير العبوات الناسفة وتحديد المواقع.

7- كانا يخططان لزراعة عبوات أخرى تم ضبطها.

8- اعترفا بتلقيهما مبالغ مالية لتنفيذ مخطط حوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل وإقلاق أمن المواطنين والإخلال بالسكينة العامة.

9- اعترافات عنصري الخلية سيتم بثها في وقت لاحق.