محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2872 فحوصات، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 10286448 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 171 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 1513 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 195 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 669217. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 9 حالات.. و حالة واحدة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 5151 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 195 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.