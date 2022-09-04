أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بكؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بكؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل، وذلك خلال الحفل الثالث والثلاثين من روزنامة سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وعدد من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.

وشهد الحفل إقامة عدة أشواط كبرى تتمثل في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف دولياً بدرجة سباقية ليستد، وشوط كأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل المصنف دولياً، وشوط كأس عكاظ، وشوطي كأس الطائف للأفراس والحصن، وشوطي كأس الطائف للحصن والأفراس.

وجاءت النتائج على النحو التالي: شوط كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على مسافة 1600م وبجائز مقدارها مليون ريال فاز بها الجواد عسفان الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتدريب سعد بن مطلق.

فيما جاء شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 2000م بجائزة مقدارها مليون ريال، فاز به الجواد قسورة الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتدريب سعد بن مطلق.

وفي شوط كأس عكاظ مفتوح الدرجات على مسافة 2000م، فاز الجواد يحترز ابن الفحل علم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بقيادة الخيال كاميليو أوسوبينا، وتدريب عبدالله البداح.

أخبار قد تهمك

وتمثلت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: الفرس “روقا” ابنة الفحل علم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقيادة الخيال عبدالله الفيروز، وتدريب أحمد محمود، والجواد “الكويت” ابن الفحل ستريت بوس لإسطبل عذبة للسباقات، بقيادة الخيال فهد الفريدي، وتدريب بدن السبيعي، والفرس “عوالي نجد” ابنة الفحل بانديني للمالك عبدالرحمن عبدالله المخضوب، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتدريب عبدالعزيز الحزبي، والجواد “مجحم” ابن الفحل علم لإسطبل عذبة، بقيادة الخيال سيف البلوشي، وتدريب لوكاس جايتن، والفرس “قربة” ابنة الفحل فلاشي بول لعبدالرحمن عبدالله المخضوب، بقيادة الخيال عادل الفريدي، وتدريب عبدالعزيز الحزابي.