ميلان يستبعد إبرا والصفقات الجديدة من قائمة دوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ميلان قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وأجبر ميلان على قيد 23 لاعبًا فقط في قائمته، بسبب كثرة اللاعبين الأجانب داخل الفريق.

واستبعد ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري كلًا من: «أستر فرانكس ومالك ثياو وياسين عدلي (المنضمين حديثا إلى الفريق)، بالإضافة إلى زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيعود إلى الملاعب عقب انتهاء دور المجموعات.

ووقع ميلان في المجموعة الخامسة بالبطولة، إلى جانب تشيلسي ودينامو زغرب وسالزبورج.

وجاءت قائمة ميلان في دور المجموعات، كالآتي:

ماينان – ميرانتي – ديست – كالولو – توموري – كايير – بالو توري – ثيو هيرنانديز – فلورينزي – كالابريا – جابيا – بن ناصر – كرونيتش – تونالي – بوبيجا – ساليميكريس – ميسياس – إبراهيم دياز – دي كيتيلاري – لياو – جيرو – أوريجي – ريبيتش.