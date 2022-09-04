محمد بن مسعود - الدمام - علق الإسباني ماركوس ألونسو على انتقاله إلى برشلونة بعد ساعات على فسخ عقده مع تشيلسي.
وتحدث ألونسو لقناة النادي الكتالوني: «سعيد للغاية بأن أصبحت هنا، بعدما تخللت مسيرتي محادثات في مناسبات مختلفة مع البارسا». وأوضح أنه لم يفكر في أي خطوة أخرى سوى الانتقال للبلوجرانا، مضيفًا: «هذا أمر أردته منذ فترة طويلة، وأعتقد أنها خطوة صحيحة للأمام في مسيرتي».
وأشار ظهير تشيلسي السابق إلى الخبرات التي يتمتع بها، ما سيساعده على دعم البارسا وخدمة الفريق.
وسار ماركوس ألونسو الصغير على خطى والده، الذي الخليج 365 له اللعب للفريق الكتالوني أيضًا. إذ قال عن ذلك: «اللعب للفريق الذي نجح فيه والدي شيء خاص جدًا، وهذا كان سببًا آخر لوجودي هنا». وأتم «سعيد أيضًا بهذه الخطوة، لأنها لم تكن في مخيلتنا، فما زلت أتذكر اللحظات التي كان يجلبني فيها لمشاهدة المباريات في كامب نو، لهذا لا أصدق وجودي هنا لاعبا».
كانت هذه تفاصيل خبر ألونسو: لم أكن أتصوّر أن أسير على خطى والدي في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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