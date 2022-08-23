شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موقعنا مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الودية المقرر أن تقام مساء الغد الأربعاء الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي في الكامب نو، ويأتي ذلك كالآتي..

توقيت مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية القادمة

تنطلق صافرة البداية مساء الأربعاء القادم في الساعة التاسعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لودية برشلونة ومانشستر سيتي

من المتوقع أن تنقل شبكة قنوات الرياضية العراقية الرابعة أحداث اللقاء المرتقب يبين بطل البريميرليج ووصيف الليجا كما أشارت العديد من التقارير الصحفية سابقًا.

إليكم التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي القادمة

تشكيل برشلونة المتوقع لموقعة مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: رونالدو أراوخو، أندرياس كريستينسن، أريك جارسيا، أليخارندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جافي، بيدري

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لموقعة برشلونة

من المتوقع أن يدخل بطل البريميرليج بالتشكيل التالي أمام كتيبة تشافي هيرنانديز

حارس المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل واكر، ستونز، ناثان آكي، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا، فيل فودين.

وفي الهجوم: هالاند.