شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في طقم الهلال الثالث للموسم الجديد 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري عن مفاجآة غير متوقعة في طقم الهلال الثالث للموسم الجديد 2022/2023.

الهلال يختار لون طاقم الفريق الثالث.. طالع التفاصيل

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة " الرياضية" السعودية فإن الهلال اختار اللون " بنفسج الخزامي" للطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المرتقب 2022/2023.

ومن المقرر أن يخوض زعيم آسيا اللقاء الأول له في الدوري السعودي 2022/2023 أمام مضيفه الخليج، بالطقم الجديد.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الهلال ضيفًا ثقيلًا على الخليج مساء الخميس القادم الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بطولة الدوري السعودي من نسخته القادمة وحتى موسمين آخرين وفقًا للبيان الذي نشره الاتحاد السعودي سابقًا.

تعرف على جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏•الجولة الأولى - الخليج × الهلال.

‏•الجولة الثانية - الهلال × الفيحاء.

‏•الجولة الثالثة - الفتح × الهلال.

‏•الجولة الرابعة - الهلال × الوحدة

‏•الجولة الخامسة - الهلال × التعاون.

‏•الجولة السادسة - الاتفاق × الهلال.

‏•الجولة السابعة - الهلال× الشباب.

‏•الجولة الثامنة - الطائي × الهلال.

‏•الجولة التاسعة - الهلال × الباطن.

‏•الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

‏•الجولة الحادية عشر - الهلال × ضمك.

‏•الجولة الثانية عشر - الاتحاد × الهلال.

‏•الجولة الثالثة عشر - الهلال × العدالة.

‏•الجولة الرابعة عشر - أبـها × الهلال.

‏•الجولة الخامسة عشر - الهلال × الرائد.