اخبار دوليه – البنتاجون يستضيف رؤساء أكبر 8 شركات أمريكية لصنع السلاح لاجتماع حول أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستستضيف رؤساء أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع السلاح يوم الأربعاء لبحث طاقة هذه الشركات ومدى قدرتها على تلبية حاجات أوكرانيا من السلاح إذا استمرت الحرب مع روسيا عدة سنوات.

وقفز الطلب على السلاح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى نقل الأسلحة إلى هذا البلد. وأبلغ المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، رويترز بأن من المتوقع أن يناقش الاجتماع إعادة تزويد أوكرانيا بالسلاح إضافة إلى التخطيط لحرب أطول.

وقال أحد المصدرين إن مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع للبنتاجون، وهو مشتري السلاح لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، سيستضيف اجتماعا لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تحضره كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إن الأسلحة المفيدة أكثر هي الأنظمة الأصغر مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات والتي ترسلها واشنطن والحلفاء إلى أوكرانيا بشكل شبه يومي.

وتنتج رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن كورب معا صواريخ جافيلن بينما تنتج رايثيون صواريخ ستينجر. ومن بين شركات السلاح الكبرى الأخرى بوينج ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس وإل3هاريس تكنولوجيز.