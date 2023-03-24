مشروعية المراهنات الرياضية في قطر

تفرض الحكومة القطرية الكثير من القيود على ألعاب المراهنة، وباعتبارها دولة تستمد قوانينها من أحكام الشريعة الإسلامية، تعتبر المقامرة عملا ضد الإسلام.

وتمنع هذه القوانين الصارمة والمنفذة جيدًا بشأن المقامرة معظم المقامرين من اللعب، حتى أن حكومة قطر تفرض عقوبات قاسية مثل الغرامات المالية الباهظة، وتصل إلى سجن أي شخص يتم القبض عليه متهما بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه مقامرة.

لكن على الرغم من كل هذه القيود، لا تزال هناك بعض الوسائل التي يتبعها الأشخاص للتحايل على العقبات القانونية من أجل لعب القمار في قطر، عن طريق مواقع الإنترنت التي توفر اللعب أون لاين.

وإذا كنت مهتما بالإطلاع على المعلومات الكاملة حول مشروعية هذا النوع من الألعاب في قطر، ستجد أن شأنها شأن جميع الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية، ومعرفة كيفية ممارسة المراهنات رغم القيود القانونية، تابع السطور التالية.

مراهنات الإنترنت

تغلق قطر أي إمكانية للمقامرة عبر الإنترنت من خلال منع اللاعبين بشدة من الوصول إلى مواقع الكازينو، وإذا تم القبض على شخص يلعب القمار عبر الإنترنت في قطر، يعاقبه القانون بدفع غرامات مالية بالإضافة إلى مواجهة عقوبة السجن المقيدة للحرية، لكن يختلف الأمر إذا كان المضبوط يخضع للقوانين المنظمة لقطاع السياحة القطري.

مراهنات كرة القدم في مونديال قطر 2022

المراهنات الرياضية ليست في مأمن من القانون القطري ويحظر القانون بشكل صارم على الناس المراهنات الرياضية، و لا يوجد وكلاء مراهنات قانونيون في الدولة لإدراج رهانات، وحتى فعل المراهنة على الخيول أثناء التواجد في الدول الأجنبية مرتبط بقواعد الموافقة من السلطات الحكومية

كما يتم حظر دخول معظم وكلاء المراهنات الرئيسيين إلى البلاد، لذا فإن الوصول إلى المراهنات الرياضية من خلال القناة عبر الإنترنت أمر غير وارد.

ورغم هذه القيود انتشرت منصات الرهان على الإنترنت بالتزامن مع تنظيم دولة قطر النسخة الماضية من كأس العالم 2022، وشارك فيها آلاف من أبناء الدول العربية وحققوا مكاسب طائلة، دون أن يتعرضوا لأي مساءلة قانونية اعتمادا على تقنيات التشفير التي تحمي بيانات اللاعبين في كازينوهات الانترنت.

مراهنات البيتكوين في قطر

على الرغم من عدم وجود قوانين في قطر تحظر على اللاعبين المراهنة بعملة البيتكوين أو أي عملات رقمية أخرى، فلا يزال من الحكمة توخي الحذر أثناء المقامرة بالعملات المشفرة.

لا يُحظر استخدام العملة المشفرة في دولة قطر، لذلك يمكنك فعل ما تشاء طالما لم تخضع إلى معاملات علنية أمام السلطات الحكومية.

علاوة على ذلك لا تعترف قطر والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط بالعملات المشفرة نظرا لمخالفتها تعاليم الإسلام، مما يجعله غير خاضع لقوانين المقامرة التي تسري على جميع العملات النقدية المعترف بها.

الخلاصة

تتميز قطر بتطبيق قوانين صارمة تجاه أي نوع أو ممارسات يمكن أن تدخل في دائرة المراهنة أو لعب القمار، حيث يعتبر القمار غير قانوني في قطر ويُعد من الجرائم التي تعرض الشخص للمساءلة القانونية.

وتشمل القوانين التي تحظر القمار في قطر قانون الجرائم والجنح وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه القوانين تفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

ويخضع الأشخاص المتورطين في لعب القمار إلى اهتمام بالغ من الدولة القطرية، حيث تعكف الجهات المختصة على محاولة إثناء المواطنين عن هذا السلوك بفعل جلسات ومحاضرات رجال الدين والوعظ، ووضع من وصل اللعب لديه إلى مرحلة إدمان في مستشفى متخصص حتى شفاء الحالة ومعالجة سلوكها.