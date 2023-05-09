موضة المجوهرات الصيفية هذا الموسم

لا تقتصر الإكسسوارات الصيفية على الصنادل المفتوحة من الأمام أو قبعة القش على الشاطئ، فالمجوهرات التي تختارين ارتداءها تلعب دوراً مهماً أيضاً، يستدعي الطقس الحار تبديل روابط السلسلة الثقيلة، بقلادة رفيعة ناعمة أو حلقات مكتنزة كل يوم للحصول على حلق مزين بنقشة الأزهار المرحة.

في الواقع، تتطرق موضة المجوهرات الصيفية لعام 2023 إلى حقيقة أن الجميع قد نزع طبقات الملابس ويريدون ارتداء لوحة ألوان أكثر حيوية، في الواقع، تعد القطع التي تبرز عظمة الترقوة والأساور ذات الألوان الفاتحة والخلخال من بين القطع الأكثر شعبية لهذا الموسم.

اللآلئ المحدثة

في هذه المرحلة، يعتبر اللآلئ من الأحجار الكريمة غير الموسمية في كل مكان ومع ذلك، فإن الأمر الجدير بالذكر هو التحديثات الفريدة التي قدمها المصممون لهذا الموسم.

لا يوجد طرق لارتداء اللؤلؤ، لكننا متحمسون بشكل خاص للإضافة الموديلات غير المتوقعة للتفاصيل المعمارية والفضية.

مجوهرات خفيفة الوزن

تجعل درجات الحرارة الممتلئة من المجوهرات السميكة والمعدنية الثقيلة أمراً محظوراً ولكن هناك طرقاً أخرى لدمج هذا النسيج في ملابسك.

المجوهرات خفيفة الوزن أو كما يطلق عليها البعض "المجوهرات العارية" أصبحت منتشرة وهي إشارة إلى قلادات بالكاد يمكن مشاهدتها في طبقات ولا تزال تبدو رقيقة وخفيفة مقابل بشرة الصيف.

يمكن للأساور الرقيقة والخلخال أن تحقق أيضاً المظهر "العاري للمجوهرات"، بشكل مضاعف.

مجوهرات ملونة

هناك شيء ما يتعلق بأشهر الصيف يدعو إلى احتضان شامل للوحات الألوان الفنية، المجوهرات الملونة بألوان الحلوى هي اللمسة المثالية لملابس الصيف البيضاء أو حتى المجموعات الملونة الجريئة.

اجهزي لقضاء عطلات نهاية الأسبوع على الشاطئ مع ملابسك الصيفية والإكسسوارات الملونة المرحة.

أساور مزينة بالماس

عادت أساور الماس إلى الموضة ويبدو أن المصممين يعيدون تصميم الأساور الشهيرة في تصميمات عصرية لإضفاء لمسة جديدة على القطع الفاخرة التي يمكن ارتداؤها كل يوم.

ارتدِ ملابسك سواء كاجوال أو رسمية أو أنيقة سوا وساعة وستلاحظين أنكِ لا تحتاجين إلى إضافة مجوهرات أخرى.

أقراط Hoops

في حين أن بعض قطع المجوهرات تدلي ببيان من خلال تصميمها مثل قلادات تشوكر أو خواتم الكوكتيل أو أقراط الثريا،، فإن البعض الآخر يلفت انتباهك من خلال تنوع تصميمهم.

لكن لا شيء يعبر عن الصيف مثل تسريحة ذيل حصان من الخلف أو كعكة منخفضة مع أقراط Hoops تزين مظهرك.

قللادات تشوكر

من المعلقات الدرامية إلى التشوكر الأنيقة، يمكن أن يغير طول العقد مظهرك تماماً لكن الصيف هو موسم إظهار القليل من الجلد ونحن نحب القلائد التي تبرز الترقوة.

وعندما يكون الجو دافئاً، يضيفون لمسة لطيفة لتحقيق التوازن بين خطوط العنق الصيفية مقل الفساتين بدون أكمام والبلوزات بحمالات.

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