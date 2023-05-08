نجوى كرم تخطف الأنظار بفستان أحمر جذّاب

لا تتوقف نجوى كرم عن إبهار عشاقها بأجمل الإطلالات وأكثرها أناقة على الإطلاق، حيث تبرز اختياراتها شبابها الدائم وعشقها للموضة ومواكبة الصيحات المتجددة، مع حفاظها على أسلوبها الخاص ولمساتها التي تعبر عن شخصيتها الجادة وأنوثتها، وقد أطلت النجمة الكبيرة في أحدث حفلاتها بفستان باللون الأحمر الذي رافقها بتدرجاته النارية القوية بأجمل التصاميم سواء بستايل البدلة أو الجمبسوت والبليزر، كما كان الملفت في طلتها هو القفاز الجلدي الذي يعتبر كذلك من الاكسسوارات الأنثوية الراقية التي نسقتها نجوى مع إطلالاتها السابقة بأسلوب راقي.

نجوى كرم تخطف الأنظار بفستان جذاب في حفلها الأخير

نجوى كرم أبهرت عشاقها بجمال طلتها على المسرح خلال حفلها الأخير بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدت فاتنة بفستان طويل باللون الأحمر القوي من توقيع Le Thanh Hoa، مصمم بفتحة ياقة دائرية ضيقة مع حمالات بعرض الكتف وظهر مكشوف، وانسدل على قوامها الممشوق بقصة منفوشة ومحددة للخصر، مزينة في حدود الظهر بذيل منسدل زاد اللوك أنوثة ورقة.

وجاء فستانها باللون الأحمر الموحد، ونسقت معه قفازا جلديا عاليا منح إطلالتها لمسة جمالية متفردة وزادها أناقة، واكتفت مع هذه الإطلالة الرقيقة بأقراط متدلية وتركت شعرها الطويل منسدلا خلف ظهرها.

نجوى كرم تألقت في فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية "شغل موسيقى" بلوك أنثوي جذاب باللون البرتقالي الداكن، عبارة عن فستان سترابلس طويل مصمم بخصر محدد بقماش مجعد منسدل بقصة الحورية مع شق ساق عالي وذيل متدلي بشكل مبهر على الأرض، وازدانت طلتها جاذبية بكشكش بارز على شكل وردة ضخمة خلف ظهرها، وانتعلت مع هذه الإطلالة صندلا مفتوحا بالكعب العالي باللون البيج وتركت شعرها منسدلا، وفضلت كذلك الاكتفاء بالأقراط فقط مع هذا الفستان.

نجوى كرم اختارت مؤخرا اطلالة أنيقة أخرى بلون ناري قوي بدرجة اللون الأحمر، وأطلت الفنانة اللبنانية بصيحة الجمبسوت الذي اختارته باللون الموحد ذو تصميم كلاسيكي بسيط ومفعم بالأناقة، تميز بأكمام طويلة وفتحة ياقة على شكل حرف الـV، مع خصر محدد بحزام معقود جانبيا بأطراف متدلية، مع أرجل واسعة تخفي الحذاء بطولها، وحملت شمس الغنية اللبنانية حقيبة يد صغيرة من الجلد الأحمر ذات قابض معدني ذو تصميم مموج باللون الفضي، واكملت أناقتها بشعر منسدل وعقد رفيع زين عنقها مع أقراط دائرية.

وأبهرت نجوى جمهورها بلوك مونوكروم جمع بين العصرية والأناقة باللون البرتقالي المشرق، الذي تألف من بنطلون جلدي بالأرجل الواسعة والخصر العالي المزين بحزام عريض، مع توب ضيق بنفس درجة اللون البرتقالي، تميز بأكمام طويلة وفتحة ياقة مائلة تكشف عن أحد كتفيها بكل رقة، وأكملت اللوك بحذاء ميتاليك مدبب وحقيبة من الجلد بنفس اللون، ووضعت بجانبها معطفا برتقاليا وارتدت نظارة شمسية بإطار مطابق، كما اعتمدت تسريحة الشعر المالس التي زادتها أنوثة من دون ارتداء اي مجوهرات.

ونسقت الفنانة اللبنانية إطلالة كلاسيكية أنيقة مزجت من خلالها بين اللون الأبيض واللون الأحمر بأسلوب ناعم، فارتدت بنطلون أبيض بأرجل واسعة مع خصر عالي مزين بالكسرات مع توب ضيق باللون الأبيض المطبوع بنقشة حمراء، مميز بأكمام طويلة وياقة عالية، ووضعت على كتفيها بليزر أحمر بتصميم أنيق، وحملت حقيبة يد جلدية كبيرة وانتعلت حذاء بلاتفورم من الجلد الأبيض.

وفي ظهور آخر نسقت الفنانة اللبنانية بليزر أحمر مزين بسحاب مع توب ضيق ذو ياقة عالية باللون الأحمر الموحد، وارتدت معه بنطلون عالي الخصر مطبوع بنقشة الكاروهات الأيقونية بالأبيض والأسود مزين بشريط جانبي أحمر مزين بأزرار تزين الأرجل الفضفاضة، وحملت مع هذا اللوك كذلك حقيبة يد كبيرة من الجلد باللون الأحمر المتناغم مع طلتها.

شمس الغنية اللبنانية أطلت مؤخرا على المسرح بفستان مخملي سترابلس باللون الأسود الموحد مميز بقصة طويلة محددة لقوامها الممشوق بقصة ضيقة، وجاءت اللمسة المميزة في طلتها هي الأكمام المنفصلة ذات التصميم الدراماتيكي الشبيه بالقفاز باللون الأخضر الليموني الذي التف على ذراعيها بقماش حريري بتصميم ضيق غني بالثنيات وينسدل من أطرافه وشاح طويل ومنتفخ متدلي على الأرض بشكل يخطف الأنظار، وزينت نجوى عنقها بعقد ماسي فخم مع تلك الإطلالة.

وبدت في كامل أناقتها في ظهور سابق بإطلالة رقيقة بالأبيض والأسود، نسقتها من فستان طويل باللون الأبيض الموحد، مصمم بقصة الكتف المائل، ومنسدل بقصة مجسمة تبرز ملامح قوامها الرشيق، ومزين بفتحة جانبية عالية تكشف عن ساقها، وانتعلت معه صندلا مفتوحا عالي الكعب باللون الأسود مزين بشرائط متداخلة تعلوها فيونكة مع رباط الكاحل الرفيع.

ولإضافة المزيد من التميز للوك ارتدت الفنانة اللبنانية قفاز عالي من الجلد الأسود مزين بشراشيب جانبية طويلة متدلية بأسلوب حيوي، واعتمدت مع هذا الستايل تسريحة ذيل الحصان العالي واكتفت بأقراط ماسية صغيرة.

كما سبق لها الظهور بلوك أنيق آخر باللون الأبيض والأسود كذلك، تألف بكل أنوثة من بنطلون كلاسيكي أسود مميز بخصر عالي محدد بشريط عريض لامع، مع توب ضيق باللون الأبيض الموحد مميز بياقة دائرية عريضة وحمالات، مع كم وحيد منتفخ مربوط برقبتها ومرصع بخطوط فضية، وانتعلت حذاءً مدبباً أسود اللون، واختارت تسريحة الشعر الويفي مع اطلالتها الأنيقة.

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