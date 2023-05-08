تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون في حفل تتويج الملك تشارلز

وصلت كيت ميدلتون Kate Middleton إلى تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا بأناقة، انضمت أميرة ويلز، 41 عاماً، إلى أفراد العائلة المالكة في وستمنستر آبي يوم السبت في حفل تتويج تاريخي لوالد زوجها، ارتدت الأميرة كيت عباية كاب من توقيع دار ألكسندر ماكوين مع السبائك الفضية والكريستال والخيط الفضي بتطريز ثلاثي الأبعاد على شكل أوراق الشجر.

قبل تتويج الملك تشارلز، كان هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كانت الأميرة كيت سترتدي تاجاً لحفل التتويج، في حين أن النساء في العائلة المالكة يرتدين تقليدياً أغطية للرأس في حفلات التتويج السابقة.

استبدت أميرة ويلز، كيت ميدلتون ، التيجان الخاصة بها بإكليل من الزهور لتتويج الملك تشارلز الثالث في دير وستمنستر، ارتدت كيت فستاناً طويلاً مصنوعاً من قماش الكريب العاجي من ألكسندر ماكوين أسفل ردائها باللون الأزرق والأحمر، كان الثوب مطرزاً بالورود والأشواك والنرجس البري ونباتات النفل يمثلون الدول الأربع للمملكة المتحدة.

الغريب في الأمر أن تلك الأزهار نفسها ظهرت في فستان الزفاف الذي ارتدته الأميرة في عام 2011 ، والذي صممته أيضًا سارة بيرتون.

كما هو معتاد في التقاليد الملكية، اختارت كيت ميدلتون أقراط مرصعة باللؤلؤ والألماس والتي كانت في السابق مملوكة للأميرة ديانا، ارتدتها كيت ميدلتون مرات عديدة في الماضي، بما في ذلك حدث رسمي في عام 2022 وجوائز BAFTA في عام 2019.

لقد أتقنت أميرة ويلز فن اللباس الرمزي على مر السنين وكان هذا أكثر وضوحاً عندما ارتدت إطلالات اللون الأحمر والأبيض والأزرق (ألوان بلادها) في الأيام الأخيرة قبل تتويجها.

كيت ميدلتون تتخلى عن تاج في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وصلت كيت ميدلتون لتتويج الملك تشارلز الثالث وهي لا ترتدي تاجاً وبدلاً من ذلك، ترتدي أميرة ويلز عصابة رأس بتصميم زهرة عاجي رائع مصنوع من الترتر والخرز المعدني من تصميم جيس كوليت وألكسندر ماكوين Jess Collett x Alexander McQueen، يُعتقد أنها وبقية أفراد العائلة المالكة اختاروا إطلالات رقيقة لتتناسب مع أجواء حفل.



المعنى وراء تيجان زهرة كيت ميدلتون والأميرة شارلوت

من المهم أن نلاحظ أن معنى هذه اللحظة (وهذا المظهر) يتجاوز بكثير مجموعة جميلة من الملابس، هذه المجوهرات، ذات المعنى الخاص، هي إيماءة للملك كارلوس الثالث وشغفه بالرجل الأخضر، "الرجل الأخضر" هو شخصية فولكلورية بريطانية قديمة ترمز إلى الربيع والبعث، يرتدي هذا الرجل دائماً تاجاً من خشب البلوط واللبلاب والزعرور والزهور الرمزية.

المعنى وراء تيجان زهرة كيت ميدلتون والأميرة شارلوت

بالإضافة إلى ذلك، كان الملك كارلوس الثالث مهتماً طوال حياته بالطبيعة والبستنة والحفاظ على البيئة، حتى الآن، فإن ارتداء الشكل النباتي يمثل طريقة فريدة ومرئية لتكريم شغف (وأسباب) العاهل البريطاني الجديد.

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