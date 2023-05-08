برج الأسد هو أحد الأبراج الاثنا عشر في علم الفلك، وهو الذي يحمل الرقم الخامس في الترتيب الزودياك، مواليد برج الأسد بين 23 يوليو و22 أغسطس، ويتمتع الأسد بشخصية لافتة وجريئة ويحب الانتباه والتميز ويفضل أن يكون في المركز الأول في كل ما يفعله، ويتميز بقوة الشخصية والإرادة الصلبة والمقدرة على التحلي بالصبر والتركيز في اتخاذ القرارات المناسبة، ورغم بعض العيوب والسلبيات التي يمكن أن تظهر في صفاته إلا أن برج الأسد يعتبر شخصية مثيرة ومميزة في عالم الأبراج.

سمات برج الأسد

العنصر: النار.

اللون: الذهب والأصفر والبرتقالي.

اليوم: الأحد.

الحاكم: الشمس.

أكثر الأبراج توافقاً: الدلو، الجوزاء.

أرقام الحظ: 1 ، 3، 10 ، 19.

نقاط القوة: خلاق، عاطفي، كريم، طيب القلب، مرح، يتمتع بروح الدعابة.

نقاط الضعف: متعجرف، عنيد، أناني، كسول، غير مرن.

يحب الأسد: المسرح، أخذ العطلات، الإعجاب، الأشياء باهظة الثمن، الألوان الزاهية، المرح مع الأصدقاء.

الأسد يكره: تجاهله، مواجه الواقع الصعب، أن لا يعامل مثل الملك أو الملكة. [1]

نصائح للتعامل مع انفعالات برج الأسد

عليك إظهار محبتك وإعجابك به رغم أنه صعوبة التعامل معه في بعض الأوقات، حيث يميل الأسد إلى أن يكون مهووسًا بالذات، لذا عليك أن توضح له أنه في حين أن سلوكه محبط، فإنك لا تزال تشعر بالكثير من الحب والاحترام تجاهه كشخص، فهذا سيجعله أسهل في التعامل معه.

تجنب انتقاده، وإذا فعلت ذلك فوضح أنك تنتقد سلوكه ولا تنتقده كشخص، فالأسد يميل إلى أن يكون مهووسًا بذاته، ويتعامل مع النقد على محمل شخصي، هذا لا يعني أنه يجب عليك قبول سلوكه دائماً، ولكن يجب عليك صياغة جملك بطريقة توضح أنك تخاطب السلوك ولا تقصده كشخص.

تجنب التلميحات، فبرج الأسد يفضل التعامل مع الناس بشكل مباشر، وإذا كنت عدوانيًا سلبيًا أو مفرطًا في التعامل، فإن صديقك الأسد إما لن يفهم على مقصدك أو سيختار تجاهله.

تجنب إخباره بما يجب أن يفعله أو ما يجب الابتعاد عنه، حيث يحب الأسد أن يكون مسؤولاً، لذا يجب أن تتجنب تقويض سلطته المتصورة من خلال الاستيلاء عليها منه، بدلاً من ذلك يجب عليك تقديم اقتراحات لجعله يشعر بالمشاركة في - القيادة وأيضاً - عملية صنع القرار.

دعه يفقد أعصابه، فأحيانًا يصيح الأسد ويصرخ أو يتصرف بطريقة مختلفة، لكنهم يسارعون إلى التعافي بعد ذلك، فهم بحاجة إلى إخراج ذلك من صدورهم، وفي الواقع إذا صرخ في وجهك، فمن المحتمل أن يعتذر لك بعد ذلك بوقت قصير، لذا يجب أن تضع في اعتبارك أن برج الأسد بحاجة للتخلي عن طاقته العاطفية من وقت لآخر.

يستجيب الأسد جيدًا للكلمات الرقيقة والتحفيز، إنهم فخورون بأنفسهم، وهم في أفضل حالاتهم عندما يعرفون أن الأشخاص الذين يحيطون أنفسهم بهم يفتخرون بهم أيضًا، فإذا كنت تبحث عن طريقة لإعطاء الأسد دفعة معنوية، فما عليك سوى صياغتها في كلمات.

استغل شغفه الفني فهي طريقة ناجحة لإشراكه في الفنون، حيث أن الأسد يقدر الإبداع والقدرة الفنية، فقد يكون استخدام هذا الشغف فعالًا جداً. [2] [3] [4]

الأسباب التي تجعل الأسد يخفي انفعالاته

التوقعات المجتمعية

غالبًا ما يُنظر إلى برج الأسد على أنه قادة يتمتعون بشخصية جذابة وواثقين وطبيعيين يتولون المسؤولية عن أي موقف يجدون أنفسهم فيه، ونتيجة لذلك يضع المجتمع توقعات عالية منهم، فقد يؤدي الضغط عليهم بأن يقمع عواطفهم من أجل الحفاظ على جو من الثقة بالنفس في جميع الأوقات.

الأسباب شخصية

من المألوف أن يخفي الأسد مشاعره لحماية نفسه من الرفض المحتمل أو الأذى، ومع ذلك فإن ميلهم لإخفاء هذه الأفكار والمشاعر العميقة قد ينبع من تجارب في الماضي.

انعدام الأمن

قد يتبنى الأسد سلوكيات دفاعية مثل تشتيت مواضيع المحادثة أو الإفراط في الجدل، كما قد يُنسحبون أيضًا من المحادثات ويتوقفون عن التعبير عن أنفسهم علانية كطريقة لحماية أنفسهم من التعليقات المؤذية المحتملة أو الشعور بعدم الملاءمة، فمن المحتمل أن يغلقوا الموضوع تماماً بدلاً من المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء أو مكشوفون.

كيف يخفي الأسد انفعالاته

تجنب الاتصال

بدلاً من التحدث بصدق عن شعورهم، قد يحاول الأسد التستر على أي ضائقة عاطفية، بموقف متفائل أو حتى يشتت انتباهه تمامًا عن طريق انهماكه في العمل أو الأنشطة الأخرى.

الانسحاب من المواقف

إنهم يميلون إلى الشعور بأن إظهار مشاعرهم سيقلل من قدرتهم على البقاء في السيطرة، نتيجة لذلك قد يختارون إبعاد أنفسهم عن القضية المطروحة بالانسحاب من المواقف الاجتماعية أو تغيير الموضوع عند مواجهتهم.

عدم الاهتمام

للتغلب على مشاعره، غالبًا ما يخفي الأسد مشاعره الحقيقية من خلال تبني جو من اللامبالاة والانفصال، حيث يمكنهم ذلك من حماية أنفسهم من الأذى المحتمل مع الحفاظ على شخصيتهم الفخورة، كما يسمح لهم بمراقبة ردود أفعال الآخرين تجاه المواقف دون الحاجة إلى الكشف عن أي أفكار أو مشاعر شخصية.

إنكار مشاعرهم

عندما يشعر الأسد بالتهديد أو الضعف، قد يميل إلى إنكار مشاعره تمامًا، هذا يسمح لهم بوضع جبهة قوية مع تجنب الاضطرار للتعامل مع كل ما يسبب عدم الراحة.

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