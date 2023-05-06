توقعات مولود برج الجدي من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنياً: غالبا ما تكون هذه الفترة من السنة ايجابية ناجحة مميزة وغير اعتيادية بالنسبة اليك مع تناغم الكواكب فالشمس عطارد واورانوس في برج الثور يلونان حياتك بشيء جديد وغريب ويسلطان الضؤ على شخصيتك ما يجعلك مشرقا بارادتك القوية ومتفائلا ايجابيا خطّط لأعمالك جيّدًا واقتنص الوقت المناسب للتصويب على الهدف البداية مع يوم السبت تحت تاثيرات خسوف القمر من العقرب الذي يقدم لك عرضا جيدا او تتوفر فرصة مفاجئة او تسترد حق ان كل ما هو مطلوب منك ترتيب الاولويات المهنية

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج هذا الاسبوع إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة والمريخ في مواجهة برجك من السرطان يبلغ اشده فتتناقض التأثيرات وتمر في فترات من الانفعالات وقد تعيد خلط الاوراق العائلية العازب, تشتعل النقاشات بصورة سريعة في هذه الفترة المصيرية التي تطرح علامات الاستفهام حول استمرارية العلاقة الحالية