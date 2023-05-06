توقعات مولود برج القوس من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنياً: اسبوع واعد يحمل امال كثيرة واحلام مضاعفة ان كل الاحداث التي تدور حولك ناجحة تجعلك تتميز عن غيرك فتستفيد من اجواء مريحة ومن فرص تطرأ بصورة فجائية تجعلك تطمح للافضل بحيث لا يزال كوكب الحظ المشتري يتنقل في برج الحمل الناري الصديق الذي يزودك بطاقة كبيرة للعمل والاقدام بحماسة استثنائية لالتقاط الفرص والاستثمار البداية مع خسوف القمر من العقرب يوم السبت ما يعني اجواء متنافرة معك تتطلب الهدوء والحذر

عاطفياً: واخيرا ترتاح من التقلبات العائلية والعاطفية مع انتقال الزهرة الى السرطان الذي يحمل اجواء رومنسية منعشة ومغامرة استثنائية وحبًا كبيرا ينعش القلب ويحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة للعازب, تعيش اسبوع عائلي شخصي بامتياز تشجعك التأثيرات الدافئة والساحرة على المصالحة والإنسجام والتوافق مع الحبيب