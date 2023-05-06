القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تبدأ الاسبوع مع نجاحات مهنية وسعي نحو انجاز مشروع مهم يلوح في الافق فتحاول شق طريقا جديدة بكثير من التفاؤل والامل مع قدرات كثيرة ومميزات قل نظيرها مرحلة مليئة بالايجابيات والحيوية والنشاط فتكون راضيًا عن تطوّر الظروف والاحوال، وتؤدي دورًا في تنشيط المساعي وتحسين امورك المهنية والمالية مع خسوف القمر في برج العقرب يوم السبت اي في بيت المال البيت الثاني ما يجعل الاجواء رابحة
عاطفيًا: يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من السرطان لذلك عليك ان تكون متسامحا متفهما موضوعياً وايجابيا مهما كات الاجواء ضاغطة وحذار القطيعة والجفاء ومن المستحسن عدم الانجراف وراء افكارك السود،.للعازب تكثر الضغوط ومعها الخلافات حاول ان تتحرك باتجاه مصالحة او تسوية لارضاء الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الميزان من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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