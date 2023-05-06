توقعات مولود برج السرطان من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنياً: اسبوع جيد يخدم مصالحك اسبوع قد يطبع حياتك مع الى انتقال الزهرة كوكب الحب والشهرة الى برجك لينضم الى المريخ ما يجعلك تفرح باتصالات وحظوظ كبيرة تساعدك خلاله التاثيرات الايجابية للكواكب من برج الثور الشمس عطارد واورانوس بالاضافة الى تاثيرات خسوف القمر من العقرب يوم السبت الذي يصب في مصلحتك لتعيش مرحلة مزدهرة على الصعيد المهني والاجتماعي كما يحمل لك الافراح والانفتاح على ميادين جديدة

عاطفيًا: يسطع نجمك وتزداد شعبيتك وتعقد صداقة مميزة وترى الحب من منظار آخر تعيش شغفا كبيرا في هذا الاسبوع الرائع مع وصول كوكب الحب الى برجك فتحصد خلاله تعاطف الشريك والاهل معك ما يجعلك تسيطر على علاقاتك بشكل مدهش فتبرز نجماً في محيطك للعازب اسبوع استثنائي لا يخلو من اللقاءات والمغامرات الحلوة