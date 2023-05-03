أجمل موديلات فساتين سواريه موضة صيف 2023 بحسب شكل الجسم

وضعت دور الأزياء العالمية خلاصة إبداعاتها في الفساتين التي كشفوا عنها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لصيف 2023، وتميزت بالتنوع الكبير من حيث القصات والألوان، شاهدي أجمل موديلات فساتين سواريه واتبعي نصائحنا لإختيار الموديل المناسب بحسب شكل الجسم.

فساتين سواريه مناسبة لجسم الكمثرى

تحتاج صاحبة الجسم الكمثرى إلى الفساتين التي تزيد من عرض كتفيها النحيلين وتخفي الأرداف والأفخاذ الممتلئة، لذا ننصحهن بالموديلات المزوده بالكاب والمصممة بتنانير واسعة غير ملاصقة للجسم كما في الموديل الزهري البودر الذي ظهرت به عارضة ماركة ساشين آند بابي Sachin & Babi، نسقيه مع صندال من نفس لونه وكلاتش أسود.



فساتين سواريه لجسم الساعة الرملية

يتميز جسم الساعة الرملية بالخصر النحيل والصدر والأرداف الممتلئة، لذا نرشح لكِ الفساتين الـ A Line محددة الخصر المصممة بتنانير واسعة منسدلة عالية الخصر مثل الفستان الوردي الـ Halter Top من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، لائميه مع صندال وكلاتش باللون الأسود أو الفضي.

فساتين سواريه تخفي البطن البارز



هناك عدد من موديلات الفساتين السواريه الرائجة في صيف 2023 وتساعد في إخفاء بروز البطن، ومنها الفساتين المصممة بتوب Paplum كما في الفستان الأسود المطبع بأنماط الورود من مجموعة ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، جربي تنسيقه مع حذاء Pointed أسود وكلاتش زهري بلون طبعة الفستان.

فساتين سواريه مناسبة للقصيرات

استعيني بالفساتين السواريه بقصة حورية البحر Mermaid dresses لتبرزي طول قامتك، من جهتنا أحببنا الفستان الأسود الطويل منسدل الأكمام المطرز على الصدر من توقيع المصمم العالمي زهير مراد Zuhair Murad، نسقيه مع صندال وكلاتش باللون الأسود.

فساتين سواريه مناسبة للجسم النحيف

امتلأت منصات العروض العالمية بفساتين سواريه تناسب الجسم النحيف، تأتي على أول القائمة الفساتين ذي التنانير المنفوشة والمطرزة بالكامل كما في الفستان الزهري البودر المصمم على طراز القميص من مجموعة ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka، نسقيه مع حذاء ستان من نفس لونه واحملي كلاتش فضي.

فساتين سواريه مناسبة للجسم المستطيل

يتميز الجسم المستطيل بقياسات متساوية للصدر والخصر والفخذين، فهو القوام الخالي من المنحنيات، لذا الهدف هو تحديد الخصر لخلق منحنيات، من هنا نرشح لكِ الفساتين المخصرة المزينة بثنيات على الخصر ومصممه بأكمام عريضة كما في الفستان الـ V Neck طويل الأكمام المزدان بالترتر الفضي من توقيع ماركة جيني بيكهام Jenny Packham، نسقيه مع كلاتش وصندال باللون الأسود.

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