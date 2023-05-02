تكثر الانشغالات هذا الشهر سواء كانت مهنية او اجتماعية او شخصية

مهنيا: ستحصد نجاحًا باهرًا وستكون المثال الاعلى للحكمة والرصانة والدقة. كما قد تحصد تقديرًا لجهودك وعطاءاتك. من جهة اخرى ستكون الأجواء مشجّعة جدًا على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة. فبانتظارك حركة اجتماعية ناشطة وظهور لمعطيات جديدة تغيّر روتينك المعتاد. بالفعل التحركات لافتة ومن الافضل التعامل معها بإيجابية وتفاؤل.

عاطفيًا: يسود جو من اللااستقرار والحيرة في حياتك العاطفية وتكثر الانشغالات هذا الشهر سواء كانت مهنية او اجتماعية او شخصية لا يهم ففي العموم انت منشغل عن الحبيب والعائلة وملتزم بواجبات خارجية وقد تكون منزعجًا من وضع صحي عابر.