القاهرة - لايف ستايل
مهنياُ: منافسة شرسة ومواقع فلكية معاكسة من الثور الشمس عطارد اورانوس بالاضافة الى انتقال كوكب الحظ المشتري يوم الاربعاء 17 ايار مايو ما يجعل هذا الشهر من اصعب اشهر السنة واقلها حظوظًا وفرصًا. ولسوف تطال هذه التأثيرات جميع مواليد برج العقرب بغض النظر عن اعمارهم او موقعهم او مجالهم، كل حسب طاقته ودوره.
عاطفيًا: يحيطك كوكب الحب الزهرة من برج السرطان الصديق بالدفء والطمأنينة وتؤمن لك جلسات لطيفة ومميزة، تغنيك بطاقاتها الايجابية وتدفعك نحو الاضواء بصورة تلقائية. تتفاءل وتنقل الامل والتفاؤل في هذا الشهر المميز بزيارة جميلة لكوكب الزُهرة الى الثور.
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