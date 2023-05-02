مهنيًا: انطلاقة استثنائية لهذا الشهر الواعد جدًا. فمواقع الكواكب تناسبك تمامًا وترسل اجمل تأثيراتها لتنير دربك بالنجاح والربح. وبالتالي سيكون شهر أيار شهرًا مثمرًا وغنيًا على كافة الاصعدة. انه شهر مناسب لتحديد الاهداف والاولويات فأنت تبدو متحمّسًا للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك واحوالك. وانن اشجعك على القيام بخطوة مصيرية او نوعية.

مهنيًا: سوف تتواجد الشمس الزهرة والمريخ في معاكسة برجك من السرطان وبالتالي سوف تتذمر طيلة هذه الفترة من التاخير والاعمال الغير المجدية قد تشعر انه تم استبعادك من المشاركة في احداث المهمة وان امورك لا تسري على الشكل الصحيح.