مهنيًا: افضل ما يميّز هذا الشهر هو التأثيرات الايجابية التي ترسلها الشمس اورانوس وعطارد الى حياتك ولا سيما انتقال المشتري كوكب الحظ الاكبر الى برج الثور اعتبارا من تاريخ 17 ايار مايو ما يجعلك تعيش مرحلة غنية بمشاريعها واحداثها بنّاءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية. اما على الصعيد المهني فسترى ان الحوافز ستكون كثيرة امامك.

عاطفيًا: ان وجود كوكب الزهرة في برج السرطان الصديق بالاضافة الى دعم الشمس والمشتري من برج الثور فتكون هذه العوامل الفلكية مهمة لتعزيز استقرارك وتطلعاتك الشخصية في هذا الشهر الجميل جدا الذي سيغني علاقتك بالمزيد من الثبات والترابط.