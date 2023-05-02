هذا الشهر الاستثنائي يحمل اليك المجد من اطرافه ويعدك بالرفاهية

مهنيًا: تفرح وتحلق في هذا الشهر الاستثنائي والذي يحمل اليك المجد من اطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والاعمال الاكثر انتاجية من انتقال كوكب الحظ المشتري الى برجك اعتبارا من تاريخ 17 ايار مايو ستلمس سهولة تامة في سير الامور.

عاطفيًا: تجد نفسك مطمئنًا الى جانب الحبيب وبالقرب من اصدقائك واهلك ايضًا, ان وجود الزهرة في برج الجوزاء ومن ثم في برج السرطان له اهمية كبيرة وتاثير ايجابي على جدولك العاطفي الشهري دون شك سوف تستمتع بقضاء اوقات طويلة مع الشريك فهو الشهر الافضل للترابط والتضامن ودعم بعضكما البعض.