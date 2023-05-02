أبرز اتجاهات الموضة في حقائب اليد هذا الصيف

اليوم الحقيبة هي مركز الجذب في أي إطلالة ولم تعد مرتبطة بالأحذية وأصبحت قطعة مستقلة والتي تهتم بها الفتيات، لهذا السبب أولى المصممون في السنوات الأخيرة اهتماماً خاصاً للحقائب وقدموا أكثر أشكاله وتركيباته غرابة في الملابس، لذلك، في الموسم الماضي، لاحظنا الحقائب الصغيرة ومع ذلك، تغيرت الاتجاهات هذا الصيف.

قدمت لنا الموضة موديلات متنوعة، حيث يوجد الكثير من الجلود والجينز وأشكال مبتكرة، لذا ما هي الاتجاهات التي تنتظرنا في موسم الربيع والصيف وما هي الحقائب التي يجب أن تبدئي في البحث عنها الآن، نجاوب لكِ عن هذه الأسئلة في هذا المقال.

حقائب من الجينز

الصيف هو موسم الجينز، الذي اكتسب شعبية جديدة هذا العام، منتجات الجينز موجودة في كل مكان وهذه ليست فقط في القمصان وسراويل والشورتات وفساتين ولكن أيضاً في الحقائب.

سيكون الاتجاه أيضاً عبارة عن حقائب مصنوعة باستخدام تقنية الترقيع "باتشورك"، عندما يتم نسج منتج واحد من قطع قماش جينز مختلفة، يمكنك تصميم مثل هذا الملحق بنفسك، خذي الجينز القديم أو السراويل القصيرة وقومي بتغيير اتجاه الموضة.

حقيبة توت Tote

حقائب اليد المريحة، التي أتت إلينا بيد خفيفة من مصممي دار غوتشي، ستكون قاعدة ممتازة للموسم الصيفي، لأن مثل هذه الحقيبة ستتناسب بشكل مثالي مع كل إطلالة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقائب الكبيرة، لا يمكنك وضع حقيبة مستحضرات التجميل فيها فحسب، بل يمكنك أيضاً وضع زجاجة ماء مع جهاز كمبيوتر محمول.

حقيبة اليد هذه تشبه حقائب التسوق وتتمتع بمظهر أكثر أناقة.

حقيبة بتصميم غير عادي

في موسم الربيع والصيف، لا يمكنك أن تحددي نفسك من اختيار الملحقات وأخذ حقيبة ذات شكل أصلي معك في نزهة على الأقدام.

على سبيل المثال شكل أشكال هندسية أو حيوانات، من الأفضل الجمع بين هذا الملحق مع ملابس بسيطة حتى تظهر الحقيبة.

حقيبة هوبو

لا تزال بساطتها واحدة من صيحات الموضة الرئيسية، لذلك لا تزال الحقائب الجلدية اللاكونية في ذروة الشعبية.

على عكس المنتجات الإبداعية، فإنها تصبح قاعدة حقيقية لا توجد فيها تفاصيل غير ضرورية.

سيضيف الملحق البسيط الملاءمة والأناقة لأي مظهر ، حتى أبسطها: من العمل إلى ملابس السهرة.

حقيبة مع جيوب

هي حقيبة تأتي مع جيوب رقعة، تذكرنا بحقيبة السفر أو ملابس السفاري للوهلة الأولى، يبدو الأمر بسيطاً، لكن التفاصيل الكبيرة تمنحها مظهراً جديداً.

حددت ماركة Miu Miu الاتجاه لجيوب الحقائب من خلال تقديم طراز كلاسيك.

حقيبة مطبوعة

يجب أن تكون الحقيبة الصيفية مشرقة، لذا اختاري هذا الموسم ملحقاً، بنمط غير عادي، مثل نقاط البولكا الملونة والمطبوعات الحيوانية والتجريدية.

ومع ذلك، يجب أن تكوني حذرة عند استخدام هذه الملحقات: ستصبح الحقيبة الجذابة لهجة ملفتة للنظر، لذا يجب الحفاظ على توازن في باقي مظهرك.

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