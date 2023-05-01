رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

تسير الأنسة رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على خطى حماتها الملكة رانيا في الأناقة وخياراتها للملابس، ظهرت رجوة في أحدث ظهور لها وهي ترتدي بدلة باللون الوردي مع توب أبيض استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بإطلالتها الراقية والعصرية.

حضرت رجوة آل سيف مع خطيبها الأمير الحسين حواراً ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات".

تألقت الأنسة رجوة ال سيف ببدلة باللون الوردي اختارتها من ماركة الأزياء العالمية زارا Zara مؤلفة من سترة مع حزام مربوط من نفي اللون وبنطلون فضفاض وارتدت أسفل البدلة توب باللون الأبيض واختارت حذاء بسيطاً بنفس لون التوب.

اعتمدت خطيبة ولي عهد الأردن تصفيفة شعر منسدلة وهي التصفيفة الكلاسيكية التي تفضلها وتعتمدها في كل إطلالاتها ولم تضع الكثير من المجوهرات واكتفت بوضع أقراط وقلادة بسيطة.

شغل ولي عهد الأردن وخطيبته رجوة آل سيف العالم العربي منذ إعلان خطبتهما وتسأل الجميع عن بداية علاقتهما وكانت المفاجأة أن ولي عهد الأردن كشف كيف تعرف على خطيبته السعودية وقال، سموه "تعرفت على خطيبتي عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة" وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن حدث ما جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها و"صار النصيب" وأكمل الأمير الحسين حديثه "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة".

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم، عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، الأول من يونيو المقبل عام 2023.

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