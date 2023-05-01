بلقيس تخطّف الأنظار بتنسيقات مُعاصرة أنيقة

الفنانة بلقيس سفيرة الدار العالمية Valentino في الشرق الأوسط وتعتبر واحدة من أشهر عاشقات الموضة العربيات في الوقت الحالي، حيث تتميز بذوقها الرفيع وتنسيقاتها المبتكرة التي تواكب أحدث الصيحات، وجاء ظهورها الأخير خاطفا بفستان براق مرصع بالترتر، وتعتبر هذه الصيحة من الإختيارات المفضلة للنجمة الإماراتية التي سحرت عشاقها من المحيط إلى الخليج بأجمل الأزياء المرصعة، وتنوعت إطلالاتها بين الفساتين والجمبسوت وشاهدناها أيضا بالتنورة المرصعة بالترتر، فإذا كنت من عاشقات موضة الترتر التي تعتبر واحدة من أبرز الصيحات الرائجة خلال عام 2023 شاهدي معنا صور بلقيس واستلهمي من أسلوبها المعاصر إطلالاتك المتفردة للسهرات والمناسبات وكذلك الخروجات.

بلقيس تخطف الأنظار بإطلالة براقة في أحدث ظهور

بلقيس نجحت كعادتها في خطف الأضواء بإطلالتها البراقة خلال حفلها الأخير بالدوحة، حيث أطلت الفنانة الإماراتية بفستان طويل باللون البنفسجي من توقيع دارValentino، مصمم بقصة محتشمة وبسيطة لم تخل من الأناقة والجاذبية، وتميز بأكمام طويلة وفتحة ياقة دائرية ضيقة، مع خصر محدد ينسدل أسفله الفستان بقصة واسعة ومريحة تخفي ملامح قوامها مكللة بالثنيات الناعمة وذيل خلفي طويل.

وجاء فستان بلقيس مرصعا كليا بحبات الترتر اللامعة، ونسقت مع طلتها أقراطا وخاتما وسوارا بالتصميم اللولبي الشهير منBulgari، وازدادت أنوثة طلتها بتسريحة ذيل الحصان العالي مع الغرة الأمامية.

الفساتين المرصعة بالترتر الأخضر اختيار مفضل لبلقيس

فستان الترتر كان اختيار بلقيس في حفلها السابق الذي أحيته بالكويت كذلك، حيث أطلت بفستان مرصع باللون الأخضر الزمردي من توقيع دار Valentino، وتميز هو الآخر بأكمام طويلة وفتحة ياقة دائرية ضيقة، وانسدل على قوامها الممشوق بقصة مستقيمة بطول يتخطى الحذاء.

وجاء فستانها مغطى بحبات متفاوتة الأحجام من الترتر ومتداخلة بشكل خاطف مع بعض الشراشيب المتطايرة التي تتناثر على كامل التصميم بشكل زاده تميزا، واكتفت بلقيس مع هذا اللوك بأقراط ماسية وخاتم وحيد من Bulgari، أما شعرها ففضلت تركه منسدلا خلف ظهرها بتسريحة الويفي.

بلقيس تألقت بلوك آخر باللون الأخضر الزمردي من فالنتينو، مرصع بالكامل بالترتر البراق بتصميم محتشم بياقة دائرية ضيقة مع جانب بكم مفتوح، أما الجانب الآخر للفستان فانسدل عليه جزء علوي من الكتف على شكل كاب طويل مزين بالثنيات، واكملت بلقيس اللوك بحذاء عالي بمقدمة مدببة اعتمدته مع تسريحة الشعر المالس مع الغرة الأمامية.

بلقيس أبهرت عشاقها مؤخرا في حفلها بالرياض بفستان طويل باللون الأخضر الزمردي، تميز بتصميم فاخر من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، صمم بياقة مربعة مع أكمام طويلة، وتميز بخصر محدد مع جزء سفلي منتفخ بالكسرات بقصة شبيهة بفساتين أميرات ديزني، وزين الفستان بالكامل بحبات الترتر اللامعة التي منحت بلقيس بريقا على المسرح، وزينت النجمة الإماراتية رقبتها بعقد Bulgari الفخم على شكل ثعبان مع اقراط صغيرة، أما شعرها فتركته منسدلا بأسلوب مالس خلف ظهرها.

أناقة خاطفة لبلقيس بصيحة sequin dresses

لوك مونوكروم أنيق وناعم تألقت به بلقيس من توقيع Fendi عبارة عن فستان بلون نيود فاتح بقصة سترابلس منسدل بقصة مريحة بتصميم أمامي ميدي مع جزء خلفي طويل، يعلوه رداء علوي شفاف مرصع بالترتر اللامع مصمم على شكل أكمام متوسطة الطول مع فتحة ياقة عميقة على شكل حرف الـV، ونسقت معه حذاء مدبباً بنفس لون الفستان وتركت شعرها الطويل والمالس منسدلا خلف ظهرها، وتزينت بمجوهرات ماسية رقيقة.

بلقيس تألقت في حفل الموريكس دور الذي أقيم في دبي بإطلالة مميزة وراقية، حيث أطلت بفستان طويل أسود بتوقيع Dolce and Gabbana أبرز جمال قوامها الممشوق بقصة الحورية، وتميز بتصميم محتشم بأكمام طويلة وياقة دائرية وزين بحبات الترتر اللامع التي تغطي الفستان بالكامل، وبدت بلقيس بكامل أناقتها بشعرها المنسدل وتزينت بأكسسوارات ماسية فاخرة تتناسب مع أناقة إطلالتها.

إطلالات معاصرة لبلقيس بالتنورة المرصعة بالترتر

بلقيس نسقت لوك عصري وأنيق من توقيع Valentino، حيث أطلت بتوب ناعم باللون البني الفاتح مصمم بفتحة جريئة عند الظهر وأكمام طويلة، مع تنورة ماكسي مطرزة بخرز لامع على شكل ورود باللون البيج مع الترتر الفضي، كما انتعلت مع إطلالتها حذاء أنيقا باللون النيود الناعم وحملت حقيبة جلدية باللون البيج مزينة بلوجو الدار المرصع.



وسبق لها التألق بلوك شبابي مبتكر بستايل التنورة الفضية المرصعة بالترتر، نسقتها مع توب أسود وحملت حقيبة Fendi baguette الحريرية باللون الأخضر، كما انتعلت مع هذا اللوك حذاء عاليا بتصميم مميز.

بلقيس متألقة بصيحة البدلة النسائية المرصعة

وكانت بلقيس قد تألقت بلوك جذاب من Valentino خلال تواجدها في باريس، حيث اطلت بموضة البدلة النسائية التي اختارتها بتصميم معاصر مرصعة كليا بالخرز والترتر البراق باللون الذهبي، مكونة من بنطلون بأرجل مستقيمة وجاكيت بياقة حريرية باللون الأصفر متناغمة مع البلوزة التي نسقتها مع البدلة، والتي تميزت بياقة عالية معقودة بأطراف متدلية، وكلمسة أنثوية جريئة انتعلت بلقيس حذاءً مدبباً باللون البنفسجي مع هذه الإطلالة وحملت حقيبة يد مرصعة باللون الذهبي مزينة بالأشواك المعدنية، وتركت شعرها منسدلا بنفس الأسلوب المموج مع هذا اللوك.

بلقيس تخطف الأنظار بستايل الجمبسوت المرصع بالترتر الذهبي

بلقيس سحرت عشاقها بإطلالتها الذهبية التي تألقت بها أثناء تقديم أغنيتها الخاصة بكأس العالم "Light the Sky" في الملعب، حيث أطلت الفنانة الإماراتية بجمبسوت ذهبي ضيق مغطى بحبات الترتر اللامعة تميز بياقة عالية وأكمام طويلة، ارتدت معه كاب فضفاض باللون الذهبي مغطى بشراشيب ذهبية كثيفة منح طلتها رونقا وحيوية، وقد جاءت هذه الإطلالة المميزة من توقيع دار الأزياء العالمية Valentino واكتملت جاذبية اللوك بحذاء ذهبي.

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