أساسيات ملابس الرحلات البحرية التي يجب أخذها معكِ

هل ستذهبين إلى رحلة بحرية هذا الموسم؟ إنها طريقة رائعة لزيارة عدة وجهات في رحلة واحدة، لكن هذا قد يجعل من الصعب أيضاً تحديد ما يجب ارتداؤه، أدناه، سنوضح لكِ ما ترتدينه في رحلة بحرية وأي ملابس أساسية ستحتاجين إليها وهذا سيضمن حصولك على كل ما تحتاجينه للرحلات الاستكشافية على الشاطئ والمرح على متن الباخرة.فيما يلي قائمة بما يجب ارتداؤه في الرحلات البحرية وما يجب أن نحزمه للإبحار إلى وجهات مشمسة بأناقة.

فساتين كروز للنهار والليل

لا تشغل الفساتين مساحة كبيرة في أمتعتك وهي بمثابة خيل لقضاء الإجازة.

يمكن أن يأخذك الفستان من وجبات الإفطار والغداء على متن الطائرة ويمكن ارتداؤه بسهولة مع تغيير الأحذية.

إذا كان الطقس دافئًا أو رطبًا ، يمكن ارتداء الفستان بمفرده أو أقرانه مع سترة خفيفة الوزن عندما يصبح الجو أكثر برودة في الليل.

ارتدي فستانك مع صندل مريح أو حذاء رياضي أنيق بلون معدني.

احزمي فستاناً ماكسي أنيق واحد على الأقل مع فستان بطول أقصر.

جمبسوت

يمكن أن يكون تصميم الجمبسوت كاجوال أو رسمي، اعتماداً على الرحلة البحرية التي تقومين بها.

اختاري ستايل يمكنك ارتداؤه فوق ملابس السباحة الخاصة بكِ بعد يوم في المسبح حتى تتمكن من التوجه إلى المطعم، يمكنك ارتداء سترة صوفية فوق الجمبسوت أو لفها في المساء.

فستان متعدد الاستخدامات



عند التفكير في ما يجب حزمه في رحلة بحرية، يكون القميص مفيداً جداً لرحلتك، يمكنك ارتداء القمصان أو البنطلون أو ارتداء الجينز أو التنورة أو ارتداء القميص كغطاء لملابس السباحة.

توب تانك

إذا كنتِ تتجولين في مكان دافئ، فقد ترغبين في بعض البلوزات بلا أكمام، يمكن ارتداء التوب تانك بدون أكمام مع شورت أو بنطلون أو تنورة أو للطبقات تحت القمصان.

سيكون التوب تانك مفيداً لكِ طوال الرحلة.

شورت وسراويل



عند التفكير في ما ترتدينه في رحلة بحرية، فكري في الطقس، إذا كنتِ ذاهبة إلى أماكن مشمسة يوصى بشدة بإحضار الشورتات القصيرة.

في معظم الرحلات البحرية، ستذهبين إلى الشاطئ أو لمشاهدة معالم المدينة سيكون الشورت هو أنسب قطعة لديكِ.

اختاري بنطلون أو شورت، يمكنك التحرك به بشكل مريح، تجنبي الجينز لأنه غي مناسب إطلاقاً في الطقس الحار.

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