أبرز الألوان الرائجة لفصل صيف وربيع 2023

أثناء شرائك لقطعة ملابس أو إكسسوار هذا الموسم، ربما تفكرين في اختيار اللون الذي تريدين شراءه به، هل أحتاج إلى حقيبة سوداء أخرى؟ هل الفستان الأخضر يشبهني؟ هل سيتطابق هذا الحذاء الأصفر مع أي شيء أملكه؟ في المرة القادمة التي تجدين فيها هذا النوع من اللغز، يمكنك البحث عن أكبر اتجاهات الألوان في صيف 2023 للحصول على المساعدة، بمجرد أن تعرفي ما يدور حول روح الموضة، فقد يؤثر ذلك على قرارك.

لحسن الحظ، سواء كنتِ تفضلين الألوان الصاخبة أو تحبين الظلال الصامتة أكثر أو لديكِ خطط لتجربتهما هذا الصيف، فهناك طرق أنيقة لا حصر لها.

اللون الأزرق

لا شيء يشعرنا بالصيف تماماً مثل اللون الأزرق، هذا لأن هذا الظل يدعو إلى التفكير في الشاطئ، أو حمام السباحة أو حتى السماء في يوم حار صافٍ.

اللون الأزرق رائع لأي حدث صيفي والكثير من السيدات يحبون هذا اللون بداية من ظلال الباستيل وحتى درجات الألوان الساطعة.

اللون الوردي

في الوقت الحالي، نرى بالتأكيد اللون الوردي باعتباره اتجاهاً قوياً، بالإضافة إلى ذلك، تختار الفتيات الحصول على جميع درجات اللون الوردي كوسيلة للإدلاء ببيان بأزيائه.

إذا لم يكن المظهر الكامل باللون الوردي مناسباً لكِ جربي استخدام اللون الوردي للإكسسوارات أو مع ألوان أخرى مثل درجات اللون البيج.

اللون الأبيض العاجي

بعد أن قدم مصممو الأزياء لألوان الزاهية، هذا الموسم، على الطرف الآخر من الطيف، نحن في دورة اتجاه آخر ونرى الكثير من الظلال للمحايدة مثل الأبيض العاجي.

إذا كنتِ تريدين مواكبة الموضة جربي هذا الظل مع درجات ألوان ساطعة مثل النيون.

تبرز الألوان ذات الطابع العملي والتنوع والجاذبية طويلة المدى وهي خيارات شائعة هنا للمتسوقين.

الأحمر الساطع

زاد البحث عن اللون "الأحمر" بنسبة 82٪ على منصة التجارة الإلكترونية، لا تظهر شعبية الظل أي علامات على التباطؤ، حيث يتوقع خبراء الأناقة أن تتولى كل من خزانات ملابسك الصيفية وخريف 2023.

نظراً لأن الموضة تتحرك في اتجاه أكثر كلاسيكية، فإن اللون الأحمر مثالي لأنه يعمل كلون خالد، يعتبر اللون الأحمر هذا الربيع والصيف مثالياً لخزانة ملابسك الصيفية.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن اللون الناري له تأثير عاطفي قوي على المتسوقين، هذا الظل الخاص له خفة وزوال مما يشعرك بالواقعية الشديدة والغامرة والحسية.

اللون البنفسجي

ظهر اللون في العديد من دور الأزياء لمجموعات ربيع وصيف 2023.

هناك شيء مغرٍ في هذا الظل من اللون الأرجواني، إنه الباستيل ولكنه لا يزال مكثفاً للغاية ولون أنثوي قوي ومثالي للأقمشة الربيع والصيف جيدة التهوية.

اللون الأخضر النيون

بصرف النظر عن لون المحيط الأزرق، سوف يلفت انتباهك لون آخر مستوحى من الطبيعة هذا الصيف وهو الأخضر الليموني أو النيون، يظهر هذا اللون الرائع في الحقائب والملابس الجاهزة والأحذية.

هذا اللون يبدو رائعاً على الفساتين للمناسبات الخاصة وبناطيل الكارغو وحتى في المجوهرات.

اللون الفضي

قد تفترضين أن اللون الفضي يتم ارتداؤه فقط للتنزه في الليل أو في الأشهر الباردة، لكن المصممين الأزياء يقدمون حجة قوية لارتدائها على مدار السنة.

يمكنك ارتداء تنورة مزينة بالترتر الفضي مع قميص أبيض عادي أو تيشيرت لجعله مناسباً في النهار، الفضة والمعدن بشكل عام غير مخصصين لملابس السهرة.

قد يهمك أيضا: