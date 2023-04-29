القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يبدأ الاسبوع بحركة كبيرة واحتمالات عديدة لبلوغ الاهداف فتبدو الحماسة كبيرة امام عروض مغرية قد تتضاعف وتجعلك محتارا امام الخيار على الارجح قد تقوم بتنقلات ومبادرات واسفار لمواكبة هذه التطورات البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتكون تاثيراته ايجابية ما يجعلك شخص متفوق مبدع وذكي تملك طاقة كبيرة جسدية وفكرية لكن سوف تكثر الضغوط مع انتقال القمر الى العذراء
عاطفياً: لا تتحدى الاقدار وحاول ان تبتعد عن المواضيع الحساسة التي تسبب لك ارباكا مع الشريك مع وجود الزهرة في معاكسة برجك من الجوزاء الذي يجعل طباعك متقلبة وقد يصعب التفاهم معك حاول التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات دون اثارة الاستفزازات.للعازب, اسبوع متطلب خفف من الغيرة ولا تفرض شروطك على الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.