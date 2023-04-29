توقعات مولود برج الحوت من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: يبدأ الاسبوع بحركة كبيرة واحتمالات عديدة لبلوغ الاهداف فتبدو الحماسة كبيرة امام عروض مغرية قد تتضاعف وتجعلك محتارا امام الخيار على الارجح قد تقوم بتنقلات ومبادرات واسفار لمواكبة هذه التطورات البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتكون تاثيراته ايجابية ما يجعلك شخص متفوق مبدع وذكي تملك طاقة كبيرة جسدية وفكرية لكن سوف تكثر الضغوط مع انتقال القمر الى العذراء

عاطفياً: لا تتحدى الاقدار وحاول ان تبتعد عن المواضيع الحساسة التي تسبب لك ارباكا مع الشريك مع وجود الزهرة في معاكسة برجك من الجوزاء الذي يجعل طباعك متقلبة وقد يصعب التفاهم معك حاول التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات دون اثارة الاستفزازات.للعازب, اسبوع متطلب خفف من الغيرة ولا تفرض شروطك على الحبيب