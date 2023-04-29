توقعات مولود برج الدلو من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: تجنب اعتماد اساليب غير واضحة او مثيرة لبعض الشكوك حتى لا تدفع الثمن غاليا لأن الطوالع الفلكية لا تدعو الى الراحة في هذا الاسبوع المعاكس لأهدافك الشمس اورانوس وعطارد من الثور وبلوتون من برجك بالاضافة الى عوامل خسوف القمر من العقرب ما يجعلك مرتبكا متوترا ومضطرا الى اعتماد وسائل وقائية تحسبا لاي مكروه ان الوقت دقيق يجب ان تجتازه بسلام البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت في مربع مع الشمس من الثور

عاطفياً: لا تزال تتمتع بمرحلة رومنسية واعدة مع وجود الزهرة في الجوزاء الذي تجعلك تتعلق اكثر بالشريك ما يجعل الحياة الاجتماعية اكثر تناغما معك ويشجعك كوكب الحب على اعتماد طريقة جديدة في شؤونك العاطفية تحمل اليك الافراح الشخصية كولادة طفل جديد بالعائلة او نجاح يخص احد الاولاد .للعازب اسبوع مسلي وغني بالقاءات والتعارف والاجتماعيات فتمضي الوقت بفرح وانتعاش