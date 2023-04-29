توقعات مولود برج القوس من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: اسبوع واعد مثمر ومميز يزودك بافكار غنية وقدرات كبيرة على التفاهم والاقناع وتحقيق الاحلام فيكون النجاح حليفك اذا كنت تريد ان تطلق اي مشروع او القيام باية مبادرة الفرص متاحة لاحراز التقدم والتفوق وتعزيز الامور المالية لكن انتبه من المصاريف الايضافية البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الذي يحمل معه اخبارا غير منتظرة تعيد فتح الابواب امامك وفتح الافاق الكبيرة فيلمع نجمك مع اشراقة نارية جيدة وحب واخبار سارة مفرحة تجعلك تؤمن بنفسك وقدراتك

عاطفياً: يعاكسك كوكب الزهرة من الجوزاء ويتحدث عن اهتمامات شخصية وعائلية ملحة وطارئة قد تكون مرهقة لاعصابك او تسبب لك الانزعاج فتعيش بعض الانفعالات المعقدة وتبدو وكأنك قلقا على احد الاولاد اضبط انفعالاتك ولا تحاول القاء اللوم على الشريك للعازب وجود الزهرة في معاسة برجك يجعلك ميالا الى التورط في علاقة تهدد بالاخطار