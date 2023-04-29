القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تسعى جاهدا في هذا الاسبوع من اجل التخفيف من الضغوطاتوالقرارات الغير عملية والاجراءات السرية والمناورات التي لا تزال تعاني منها مع تواجد الكواكب في مواجهة مع برجك الشمس عطارد واورانوس من الثور وبلوتون من الدلو الذي يحمل معه بعض الاشارات الى قد تنبئ بمشاكل واحتكاكات ونزاعات كبيرة كذلك قد تستاء وتتراجع معنوياتك مع وجود القمر في الاسد يوم السبت في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية في معاكسة برجك
عاطفياً: تعيش اجواء عاشقة وعاصفة وتسير الامور كما تشتهي فتعطي العائلة اهتماما اكبر وتسرع للتمتع والارتياح في احضان اهل بيتك كما بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً فعلاً مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء الذي يحمل اليك مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. للعازب تكثر الدعوات والاجتماعيات وتكون فترة ممتازة للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العقرب من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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