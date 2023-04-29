القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تعيش اسبوعا مميزا بتأثيراته الايجابية فتطير على اجنحة الامل والحماسة وتجتاز مرحلة من التجدد والتطورات الفريدة بحيث يفتح لك الفلك ابوابا كانت مقفلة في وجهك وقد تحصل على ما تريد من الحياة وتبدو سعيداً لكن سوف يبدأ الاسبوع مع اجواء من التردد والشكوك وعدم الثقة بحيث يحذرك الفلك من يوم السبت مع وجود القمر في الاسد الذي يحمل بعض التعقيدات والصعوبات فكن متحفظاً امام بعض العروض او الفرص المشكوك بأمرها
عاطفياً: لا تزال تمر بفترة حساسة ودقيقة مع وجود كوكب الزهرة في معاكسة برجك من الجوزاء لا تتصرف بتعالي وكبرياء في حياتك الشخصية او العاطفية وتجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب اسبوع يحمل الكثير من التناقضات لذلك حاول ان تضع حدا لعلاقة لا ترضيك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العذراء من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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