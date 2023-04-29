توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: يحمل لك هذا الاسبوع تحركات كثيرة وتنقلات وسفرا محتملا لتثبيت بعض المشاريع وتقطف نتائجها الايحابية فتشعر بالارتياح والفخر والاعتزاز بالرغم من العوامل الفلكية ومواقع الكواكب المعاكسة لبرجك ان الطوالع الفلكية ثقيلة وصعبة ومواجهة من الثور بالاضافة الى تراجع عطارد الذي يؤثر عليك مباشرة ويشكل ضغطا كبيرا عليك البداية جيدة تحمل تسوية لبعض الاوراق والمستندات مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الذي يحمل انفراجات كبيرة وطاقة فكرية وجسدية مهمة

عاطفياً: مغازلة وانفراج دعم وتأييد هذا هو العنوان الكبير لحياتك العائلية بحيث يلاطفك كوكب الحب من برجك ويجعلك تعيش فترة واعدة من السعادة والفرح والانسجام شخصيتك جذابة لامعة وعيونك تبرق من التاثيرات الداعمة لحياتك العاطفية والشخصية للعازب, لا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى سوف تتعدد اللقاءات الحميمة وتزدهر العواطف الصادقة