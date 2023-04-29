القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تشعر بالرضى عن الذات وتتعامل مع المستجدات بتفاؤل فتتخذ القرارت الصائبة في هذا الاسبوع الجيد الذي يحمل تسويات ولقاءات ومصالحات ما يجعلك تتكيف مع احداث غير منتظرة فالجو العام لا يزال يبرم لصالحك فتكون مرحلة ديناميكية وواعدة بإنجازات مهمة لكن لن تكون نجاحاتك على قدر آمالك يوم السبت مع وجود القمر في الاسد ما يجعل نوعية الوقت متقلبة وصعبة يجب عليك ان تنتبه وان تعمل بكل بنشاط ومسؤولية وان تبتعد عن المنافسات الصعبة
عاطفياً: تتجاوب الاجواء العاطفية مع رغباتك وتوفر لك فرصا للقاءات العذبة او لمغامرة تسعدك او لرحلة تبدو واعدة تحت تاثير كوكب الحب من الجوزاء ما يجعلك تتمتع بالجرأة الكافية لبحث المواضيع الشائكة والمهمة وتغمر العائلة باهتمامك وكرمك وعطفك وحنانك فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد للعازب تزدهر حياتك الاجتماعية ويدخل شخص جديد حياتك ما يجعلك تبدل ارتباطاتك والتزاماتك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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