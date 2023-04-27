أبراج تتمتع باحترام كبير للثقافات وتقاليد الآخرين

بينما هناك أشخاصٌ يصعب عليهم التعامل باحترام مع الأشخاص القادمين من ثقافات أخرى، ومن خلفيات تختلف عنهم، هناك من يتأصل في داخلهم الاحترام العميق للتراث الثقافي للآخرين، ويقدرون بداخلهم الثقافات والآراء الأخرى. ووفقاً لعلم الفلك، فإن هذا الأمر يعود لليوم الذي ولدتِ فيه، إذ إن هناك أبراجاً دون غيرها تتمتع باحترامٍ كبير للثقافات، وتقاليد الآخرين.

برج الحمل:

يعرف مواليد هذا البرج أن الثقافة مفهوم واسع، يشمل الطعام والاحتفالات والملابس والموسيقى والدين، لذا عند محاولتهم استكشاف ثقافات مختلفة، يبحث أصحاب برج الحمل عن روايات كتبها أفراد متنوعون، ويحاولون قراءة الحكايات التي تم اقتباسها من لغات أخرى، أو التي كتبها مؤلفون قد تكون لديهم وجهة نظر مختلفة عما عاشوه هم في حياتهم.

ومواليد هذا البرج يعتقدون أن ثقافة الفرد تشمل سلوكياته وطقوسه ومعتقداته، وحتى لو أنهم كانوا يفهمون ثقافة شخص ما، فإنهم لا يفترضون أبداً أي شيء عنه، بناءً على المكان الذي ينتمي إليه أو هوية والديه، ويقبلون بهدوء الفروق التي تجعل الناس مميزين.

الأسد:

عندما يلتقي مواليد برج الأسد أي شخص من خلفية معينة، يجدون أنه قد يكون من المغري التباهي بمدى دراستهم عن ثقافتهم، لذا هم دائمو الدراسة والتعرف على ثقافات الآخرين، كما أنهم يدركون أن افتراض أن كل فرد من ثقافة معينة لديه نفس وجهات النظر والتجارب أمر إشكالي، ولا يحكمون أو يمارسون التمييز ضد أي شخص بناءً على عاداتهم أو معتقداتهم.

العذراء:

يعرف مواليد العذراء بأنهم ثرثارون، ويعشقون سؤال الناس من الثقافات الأخرى عن حياتهم عندما يقابلونهم. كما أنهم أينما يعيشون يدركون أن هناك أحياء أو مجتمعات مهاجرة لها تاريخ ثقافي فريد، يحبون التعرف عليه، ويصبحون أكثر تعوداً على رؤية الاختلافات الثقافية باهتمام، ويبجلون تراث الآخرين.

الحوت:

مواليد هذا البرج يعرفون أنهم محبون للناس، لذا فإنهم يسعدون بالتعرف على أشخاص من أصول متنوعة، لديهم وجهات نظر مختلفة جدًا للعالم.

كما يستخدم الحوت طرقاً ممتعة لتوسيع فهمه للعالم، ويشاهد الصور المتحركة والأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية الواقعية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأفلام، لتقدير الفروق الدقيقة في الثقافات الأخرى.

إضافة إلى أنه يراقب القصص الخيالية التي ترويها تلك الثقافة، ما يعطي الحوت فهماً أكثر تقريباً لهذا المجتمع، ويروي المذكرات والسير الذاتية والكتب الواقعية الأخرى كطرق واضحة للتعرف على حقائق بلد أو حياة شخص ما.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :