أبرز صيحات الموضة لألوان ملابس صيف 2023

لا يزال ما نشهده في الطبيعة يهيمن على اختيارات الألوان في الموضة وبعد ذلك، في المقابل، ما نراه في صيحات الموضة هو ما نعتمد عليه في خيارات الألوان، تجدد صيحات الموضة كل عام موضة الألوان بألوان محايدة وغالباً بظلال من اللون البيج والرمادي وجاءت الظلال التي لم يكن أحد يتحدث عنها مثل البني الصدئ والبرتقالي ومن ناحية أخرى، كانت الألوان الساطعة المشبعة أساسية أيضاً، كان اللون الأحمر هو الأهم، يليه ظل من اللون الأخضر الفاتح.

تعد إضافة لون جديد أو الجمع بين الألوان الموجودة لديكِ بطريقة مختلفة، طريقة رائعة لتحديث مظهرك، في هذه المقالة، ستجدين أفضل ألوان ملابس الربيع لعام 2023.

اللون الأحمر الساطع

إلى حد بعيد، هو اللون الساطع الأكثر شعبية، حيث سيطر الظل النابض بالحياة من اللون الأحمر على عروض الأزياء.

ظهر اللون الأحمر في قطع مقل تنورة حمراء من الجلد اللامع أو في معطف كامل الطول وبدلة أو بسترة حمراء زاهية وبنطلون.

اللون الصدأ البني

الصدأ لون بني برتقالي يشبه أكسيد الحديد، ارتفعت شعبيته كلون أزياء في المواسم الأخيرة وتم استخدامه لمجموعة من الملابس المنفصلة غير الرسمية والملابس السهرة.

ظهر اللون النبي هذا في بلوزات مضلعة باللون البني أو في الجلد المطلي بدرجات البني الصدئ

اللون الأخضر الفاتح

يذكرنا اللون الأخضر الفاتح بقوة الطبيعة وكان اختياراً شائعاً في مجموعات ربيع وصيف 2023.

ظهر اللون الأخضر الفاتح في المعاطف والملابس المحبوك والفساتين.

اللون الوردي الفاتح

قدم المصممون لمسة رومانسية من خلال اللون الوردي على إطلالتهم، في بدلات وأطقم كاملة أو فساتين أنيقة.

أو يمكنك مزج اللون الوردي مع الأسود بسهولة أو الأبيض أو درجة مختلفة من الظلال الوردية.

اللون الأرجواني

ظهر اللون الأرجواني بقوة في مجموعات عروض الأزياء. لكن المصممين اختاروا أيضاً درجات مختلفة من اللون الأرجواني لفصل الربيع والصيف في الملابس أو الإكسسوارات.

يمكنك ارتداء الأرجواني مع الأبيض والأسود أو يمكنك ارتداء ألوان قوية بنفس القدر مثل البرتقالي أو الأخضر.

اللون الأصفر

اللون الأصفر هو الظل الكلاسيكي لفصلي الربيع والصيف وهو طريقة رائعة لإضافة اللون إلى مظهرك، بغض النظر عن الطقس في المكان الذي تتواجد فيه.

يمكنك اختيار فستان أو معطف صيفي أو بلوزة بيضاء مع بنطلون أو تنورة أصفر أو الجينز المفضل لديكِ مع توب أصفر.

اللون الأبيض

يمكن أن يبدو اللون الأبيض جميلاً في أي وقت من السنة، لكنها بالتأكيد أنيقة وعملية أكثر عندما يكون الطقس أجمل.

يمكنك ارتداء اللون الأبيض مع الأسود أو الاختلاط مع أي من الألوان الأخرى في هذه القائمة.

الأزرق الكوبالت

هذا الظل من اللون الأزرق الكوبالت يبدو جميلاً على جميع ألوان البشرة وهو طريقة رائعة لتحديث خزانة ملابسك.

يمكنك البحث عن فستان طويل من الكوبالت لأي إجازات صيفية أو مناسبات قادمة.

اللون الذهبي

إذا كنتِ ترغبين في إضافة القليل من التألق لمظهرك الربيعي والصيف، فإن الظل المعدني مثالي.

الملابس والأحذية وحقائب اليد المعدنية من أحدث صيحات الموضة في الوقت الحالي، يمكنك الاحتفاظ ببقية ألوانك محايدة وترك الذهب يبرز.

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