عطور شرقية فاخرة لإطلالة ساحرة في رمضان

استخدام العطور الفاخرة في شهر رمضان الكريم، لا يقل أهمية عن الإطلالة المحتشمة العربية، فهي عنصر إضافي يزيد من جاذبية إطلالتكِ وقوة حضوركِ.

لذلك جمعنا لكِ قائمة بأفضل العطور الشرقية الفاخرة، لتتألقي بها في إفطار أو سحور رمضاني.

تابعي معنا واختاري الأنسب لذوقكِ المميز.

Guerlain Oud Essential perfume

تعرفي على الكنز الحقيقي لمجموعة غيرلان، لأن هذه الولادة الجديدة لسحر الجلد الخشبي المُذهل صُنعت للنساء الشرقيات خاصة، لأنها مستوحاة من الخشب الفريد والنادر والقيم الممزوجة بالعطور الجلدية والبخور مع لمسة من الورد البلغاري والزعفران ونبات إبرة الراعي وأرز الأطلس، من أجل أن تكون رائحتكِ قوية وعربية ومناسبة لروحانيات الشهر الكريم.

Givenchy Dahlia Divin Nectar de Parfum

يمثل رحيق العطر النسخة الفاخرة الراقية من العطر، وهو رمز للذهب والأنوثة، التي تم الإعلان عنها باسم "إكسير القوة الإلهية"، ويركز على الزهور الذهبية التي تجلب توقيعها الفريد إلى الرائحة، وتكمل ملاحظة الياسمين الموجودة في جميع إبداعات Dahlia Divin Nectar، ويتم دعم قلب الأزهار كقاعدة خشبية من نجيل الهند الكريمي تقريباً، وخشب الصندل وفول التونكا ومسك الفانيليا الفخم.

زجاجة العطر مصنوعة من الزجاج المطلي بظلال من الذهب، ومزينة بخيط ذهبي حول عنقها ومع لوحة كروم محفورة تحمل اسم العطر، يحمل شظايا من الأوراق الذهبية.

Narciso Rodriguez Pure Musc for Her

هو عطر مصنوع من المسك والورد ولمحات من الروائح الخشبية، تبدأ ملاحظاته العليا بالمسك القوي الذي يجعله مناسباً للمرأة العربية، خاصة في هذه الأوقات الروحانية من العام كشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الملاحظات الوسطى والأساسية من الزهور والكشمير، التي تزيد من جاذبية ظهوركِ، وتمنحكِ الرائحة الأساسية للأنوثة.

Louis Vuitton Les Sables Roses

عطر Louis Vuitton الساحر مستوحى من السحر الفريد للصحراء التي تأسر المسافرين، عند امتزاج أشعة الشمس بالكثبان الرملية مع بداية النهار، ولمسها للون الوردي المهيب والغيوم عند المساء، من هنا قام صانع العطور جاك كافالير بتأليف هذا العطر الساخن من العود والورود ليخطف انتباه الجميع ويأسرهم بالجمال الطبيعي وثراء مكونات العطر.

Cartier Oud & Menthe

عطر مستوحى من الشرق الأوسط، حيث يشكل للوهلة الأولى مزيجاً من القوة والفخامة التي يقودها العود العربي مع حيوية وانتعاش النعناع الأخضر، مما يمنحكِ نتيجة نابضة بالأحاسيس وتملأ حواسكِ بالكنوز الساحرة العربية. قررت ماتيلد لوران، خبيرة عطور دار كارتييه، أن تأسر الحواس مع هذا العطر المميز.

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