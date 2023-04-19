اتجاهات الموضة في أنواع طلاء الأظافر لعام 2023

عندما يتعلق الأمر بتجربة اتجاهات الجمال الجديدة، فإن طلاء أظافرك هو أحد أسهل الخيارات المتاحة وأكثرها فعالية من حيث التكلفة ومنخفضة المخاطر. وعلى الرغم من أن يديك قد لا تكون ثابتة بما يكفي لرسم تصميمات رائعة أو رسم أظافر معقد في المنزل، إلا أن هناك في الواقع اتجاهاً واحداً يسهل رسمه بنفسك، أظافر غير لامعة. هناك العديد من الطرق لتجربة الأظافر غير اللامعة على نفسك.

اتجاهات أنواع طلاء الأظافر عام 2023

إيسي جل كوتور ماتي توب كوت

يمكن لهذا الطلاء العلوي العبقري من Essie أن يجعل أي طلاء غير لامع على الفور بمجرد انتقاد. تزيل التركيبة لمعانًا من الطلاء العادي على الفور، مما يترك أظافرك ذات تأثير غير لامع رائع. تتمتع بقدرة طويلة على ارتداء ملمعات الجل التقليدية، ولكنها لا تتطلب مصباح الأشعة فوق البنفسجية لضبطها، لذلك يمكن استخدامها لإنهاء أي مانيكير.

أفضل طلاء أظافر غير لامع لعام 2023

شانيل طلاء أظافر بوي دي شانيل باللون الأسود

طلاء أظافر من شانيل يبدو التصميم المصقول الأنيق مذهلاً على أي نوع من الغرور، لكننا نحب حقًا الطريقة التي يجعل بها الطلاء الأظافر تبرز. تأتي مزودة بفرشاة كبيرة تجعل من السهل تشبع الأظافر بالكامل بضربتين من الضربات الشديدة. بالإضافة إلى ذلك فإن التركيبة سريعة الجفاف، لذلك لا داعي للقلق بشأن تلطيخ أظافرك بعد بضع ساعات فقط من التآكل.

أفضل طلاء أظافر غير لامع لعام 2023

طلاء زويا مات فيلفيت من أسبن

يبدو هذا الملمع المخملي اللامع مثل الثلج في يوم شتاء مشمس. على الرغم من أن اللمسة النهائية غير لامعة تمامًا، إلا أن هناك تلميحًا من اللمعان، مما يضيف القليل من العمق ويجعله متميزًا عن بقية الطلاء في هذه القائمة.

تأكد من تطبيق طبقتين على الأقل للحصول على أكثر تشويشًا للشفافية لأن أي شيء أقل يمكن أن يؤدي إلى طلاء أظافر معرق.

أفضل طلاء أظافر غير لامع لعام 2023

طلاء أظافر من الجلد الصناعي

يوفر هذا الطلاء لمسة نهائية رائعة، إلا أنه يمنح الأظافر أيضًا ملمسًا شبيهًا بالجلد لإضفاء مظهر جذاب ورائع لم نشهده من قبل. طبقة واحدة تكفي لتشبع الأظافر بالكامل، وبصدق نوصي بالالتصاق بطبقة واحدة وختمها بطبقة علوية لأنه عندما يتم تطبيق طبقات كثيرة جدًا، فإن رقائق التلميع هذه أسهل.

أفضل طلاء أظافر غير لامع لعام 2023

طلاء أظافر من أورلي جيلفكس ماتي جل توب كوت

تريدين تبديل مانيكيرك والحصول على نتائج طويلة الأمد، يأتي هنا دور هذه الطبقة العلوية من الجل. تمنح التركيبة شديدة التحمل أظافر الجل لمعانًا هشًا غير لامع يدوم لمدة تصل إلى أسبوعين. العيب الوحيد هو أنه يحتاج إلى مصباح LED للشفاء.

أفضل طلاء أظافر غير لامع لعام 2023

اللمعة البولندي الغير لامعة

إنه يعزز درجات الألوان الفاتحة والداكنة على حد سواء، ويوفر لمسة نهائية غير لامعة تدوم طويلاً. طبقة رقيقة واحدة هي كل ما نحتاجه للحصول على مظهر غير لامع تمامًا وبقي مانيكيرنا سليمًا لأكثر من أسبوع، أن الأمر يتطلب بعض الجهد الإضافي لإزالته عندما تكون مستعدًا لتبديل أظافرك. نوصي باستخدام إحدى مزيلات طلاء الأظافر الفعالة وغير السامة هذه لإزالة أكثر سلاسة.

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