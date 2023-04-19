موضة الأزياء الميتاليك تتصدر موسم الصيف

كانت الملابس الميتاليك إضافة شهيرة إلى مدارج ربيع وصيف 2023 لشهر أسبوع الموضة، من البدلات إلى الفساتين والبلوزات وحتى البنطلونات، كان هناك الكثير من التجارب في استكشاف هذا الاتجاه، المواد المعدنية نفسها هي مواد غير عضوية وعادة ما تستخدم مجموعات من العناصر المعدنية وغير المعدنية والنتيجة هي نسيج يمكن معالجته في كثير من الأحيان بشكل كبير ومن ثم وجوده في مجموعات التصميم التي تتكون إلى حد كبير من أشكال وتصميمات لا حصر لها ومع ذلك، فقد اتبع مصممي الأزياء، أسلوباً يسهل تطبيقه فيما يتعلق باللون الميتاليك، مما يجعله مناسباً للارتداء اليومي وخزانة ملابس أساسية لهذا الموسم.

موضة الأزياء الميتاليك

في حين أن الزياء الميتاليك المعدنية هي إضافة ممتعة لخزانة الملابس، إلا أنه قد يكون من الصعب دفع النساء، الذين يفضلون البقاء في مناطق الراحة الخاصة بهم إلى ارتدائه.

ومع ذلك، في هذا الموسم، مع وجود عدد كبير من المصممين الذين جربوا التصميم وتجار التجزئة الذين اتخذوا هذا الاتجاه، فقد شهد ظهور عدد من القطع الأكثر "واقعية" والتي يمكن ارتداؤها بسهولة وتنسيقها مع قطع أخرى في خزانة الملابس وبالتالي أسهل في التصميم.

لذلك لا تزال الملابس ذات الألوان المعدنية، تتحدث إلى جمهور الموضة الأكثر جرأة ويمكن أن تجذبهم من خلال التصميم الذي يقوده الاتجاه.

اكتسبت التصميمات المتاحة الآن أيضاً أسلوباً حديثاً، مقارنةً بصيحات الموضة المعدنية التي كانت موجودة في الماضي.

طرق تنسيق الملابس الميتاليك

تعمل الألوان المعدنية بشكل أفضل مع الألوان التي تكمل الطلال التي تظهر في انعكاس القطعة، على سبيل المثال، غالباً ما تُظهر المعادن الفضية تلميحات من اللون الوردي والأزرق وهي ظلال يمكن استخدامها بعد ذلك من خلال بقية المظهر.

بالنسبة للبنطلونات المعدنية، اختاري القمصان الملونة أو التيشيرتات أو الأبيض الأساسي للتأكيد على المعدن.

ارتدي سترة من مادة متطابقة، للحصول على مظهر أكثر جرأة يلفت الأنظار ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون الفساتين المعدنية قطعة قائمة بذاتها ومتوافقة ببساطة مع الإكسسوارات والأحذية الأساسية.

ملابس بألوان الميتاليك من مجموعات عروض أزياء ربيع وصيف 2023

بالنسبة لربيع وصيف 2023، شوهدت ألوان المعادن بشكل خاص بين مجموعات الأزياء والمستخدمة في القطع والإكسسوارات المصممة حسب الطلب.

يمكن مشاهدة ألوان الميتالك في بدلات متعددة العناصر في عروض جورجيو أرماني Giorgio Armani و Vtmnts وBianca Saunders، حيث اختار كل منهما اللون الفضي الجريء لمظهر الأزياء الكامل.

تم اعتماده أيضاً، في عرض أزياء ريك أوينز Rick Owens وديفيد كوما David Koma وكلاهما عرضوا تصميمات باللون الفضي في إطلالات كاملة باللون الفضي الميتاليك.

في بعض المجموعات تم استخدام لمسات أنثوية للألوان المعدنية بينما قدمت Simone Rocha تصميماً معقداً في صورة مجمعة واستخدمت إيزابيل ماران القماش المعدني لشورت لبنطلون وفساتين لامعة.



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