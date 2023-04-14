رضوى الشربيني لـ أنا والقناع: لو اتعرضت للخيانة مش هعيط ولا أدبدب في الأرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن رد فعلها إذا تعرضت للخيانة الزوجية، قائلا: «لو حد خانني مش هعيط ولا أدبدب في الأرض ولا هقوله خونتني ليه؟ لكن همشي بس لأنه ميستاهلش».

موقف ندمت عليه

وأضافت رضوى الشربيني، خلال برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنها ندمت عندما ارتضت على نفسها في يوم من الأيام موقفا أو طريقة معاملة من شخص لم يكن من الصحيح أن تقبل بها على نفسها، متابعة: «عملت نفسي مش واخدة بالي».

وتابع: «دلوقتي لما بفكر مع نفسي بقول أنا عملت كدة إزاي؟ اتعاملت معاملة قاسية ووحشة أوي، كنت شايفاها وعملت نفسي إني مش شيفاها معرفش لية».

محدش يقدر يتكلم معايا بطريقة متعجبنيش

وواصلت الإعلامية رضوى الشربيني: «لو مكنتش عشت ده، مكنتش هبقى الست اللي بتعرف تحترم نفسها للحد ده، محدش يقدر يتكلم معايا بطريقة متعجبنيش، لو ضايقتني حاول تبعد 6 أمتار عشان مش هتستحملي».