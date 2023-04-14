رضوى الشربيني لـ«أنا والقناع»: جوزوني 13 مرة.. ومفيش راجل يقدر يكسر عيني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على الشائعات المتعددة التي تعرضت لها، قائلة: «جوزوني مرة 13 مرة ومرة 16، والحقيقة مرة واحدة، في ناس بتعتقد عشان تنجحي لازم يكون رواكي راجل».

رضوى الشربيني: مرضت بعد وفاة والدتي

وأضافت رضوى الشربيني خلال لقائها ببرنامج «أنا والقناع»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «أنا معملتش حاجة في يوم من الأيام تكسر عيني ومفيش راجل يقدر يكسر عيني أو يقدر يقول اديت رضوى الشربيني مليم، أنا ست بشتغل وباحترم نفسي جدا ولو فكرت أتزوج عشان بحب مش عشان راجل يصرف عليا».

وأشارت إلى أنها مرضت بعد وفاة والدتها، وكان لديها أعراض تشبه الكورونا، موضحة أنها سمعت الطبيب يقول لشقيقها «لازم نشيل الكلية الشمال فورا».

وتابعت: «محمد قالي لازم تشيلي كليتك الشمال، ودخل الدكتور قالي كورونا بتهاجم أضعف عضو من أعضاء الجسم، وأنا كان عندي حصوة ومكنتش أعرف فالكورونا هاجمت الكلى، وبينت حصوة سدت مجرى البول، فالكلى الشمال بقت ضعفين ونص الكلى اليمين، وبدأت تدخل في الدم وهيحصل تسمم في الدم وسخنت، وعملت فيها رضوى الشربيني أوى، وقلت طيب أوكى يا دكتور هتشيل الكلى بكرة؟ قال لازم تاخدي مضاد حيوي وكده، وقلت له هات الأدوية وأخدها في بيتنا».

عرض الأشعة على 11 دكتور

وواصلت: «رحت على البيت، وعديت الأشعة بتاعتي على 11 دكتور وقالوا لازم تشيلي الكلى فورا، ما عدا الدكتور هاني، كنا في آخر رمضان، وأنا مصممة مش هشيل كليتي، والدكتور قال موافق بس على الأقل نعمل عمليتين أو تلاتة، وعملت دعامة في الكلى، قلت له موافقة بس عندي موسم جديد، قالي مش عارف مش بتتألمي إزاي، قلت له أنا رضوى الشربيني».