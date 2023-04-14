سر ظهور «دلال» أصغر سنا في الحلقة 23 من جعفر العمدة.. ما هي التقنية المستخدمة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالات مميزة شهدتها الحلقة الـ 23 من مسلسل جعفر العمدة منها ظهور الفنانة «إيمان العاصي» وكأنها شابة في العشرينات من عمرها، أثناء تذكرها مشهد «فلاش باك» عندما كانت تتفق مع بلال شامة على خطف ابن جعفر العمدة.

استخدام تقنية De-aging

خلال لقطات الفلاش باك في نهاية الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، ظهر أيضًا الفنان «مجدي بدر» الذي يجسد دور بلال شامة بشكل أكثر شبابا مما أثار تساؤلات الجمهور، هل جسد الدور دوبلير أم أنها مجرد تقنية أم بسبب المكياج، وهو ما تكرر مع الفنانة لبنى ونس في المسلسل.

وفي المسلسل استخدم المخرج محمد سامي تقنية De-aging، والتي يلجأ إليها المخرجون لتصغير عمر الفنانين والتي كانت أول من استخدمها في المسلسل مع الفنانة لبنى ونس التي ظهرت في لقطات الفلاش باك في نهاية الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، بسن أصغر من عمرها الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ليجعل الجمهور يتساءل عن هذه التقنية.

تم استخدام تقنية De-aging من قبل في العديد من الأفلام مارفل مع العديد من الفنانين في هوليوود، وأبرزهم كان الفنان روبرت داوني جونيور وهى عبارة عن فلتر يدخل ضمن التقنية.

أحداث عديدة شهدتها الحلقة الـ23 من مسلسل جعفر العمدة منها المفاجأة التي كشفت عنها دلال في سبب خطف ابن جعفر العمدة وهى أنها تعاني من مشاكل في الرحم وأيضا ذهب جعفر العمدة مع سيف إلى الاسكندرية لزيارة خالة سيف من أجل التأكد أنها تعرف بلال شامة ولكن لم تخبره الأخيرة عن شيء، الأمر الذي جعل جعفر يفقد الأمل ويغادر منزلها.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.